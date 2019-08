La Porto Cervo Racing in Calabria con il pilota di Catanzaro, Ennio Donato

Nel primo fine settimana di agosto, la Scuderia Porto Cervo Racing sarà impegnata in Calabria con il pilota Ennio Donato (Ford Escort Cosworth) nella "XXXIX Coppa Sila" valida come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud e con tutto lo staff nell'organizzazione e cura dei dettagli per l'8° Rally Terra Sarda in programma in Gallura dal 4 al 6 ottobre.

Due decenni di successi e soddisfazioni a livello nazionale. Nella stagione dei festeggiamenti per i primi vent'anni, la Porto Cervo Racing prosegue la sua ininterrotta attività con la sportività che la contraddistingue e caratterizza i suoi portacolori che, in questi due decenni, hanno reso possibile la vittoria di numerose coppe scuderia.

Nel fine settimana, la Scuderia sarà presente in Calabria con il pilota Ennio Donato che, al volante della sua Ford Escort Cosworth, prenderà il via nella "XXXIX Coppa Sila" (Cosenza) valida come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud. "Il percorso è abbastanza difficile, non ti permette di commettere errori", spiega il pilota di Catanzaro, "la Coppa Sila, che negli anni scorsi era valida per il Campionato Europeo, sarà l'occasione per testare le modifiche che abbiamo apportato alla vettura e inoltre, per prendere maggiore confidenza con il cambio sequenziale. Ringrazio lo sponsor Vecchio Amaro del Capo, fondamentale anche per questa stagione agonistica".

Sul piano organizzativo, tutto lo staff Porto Cervo Racing Team è impegnato nello studio dei dettagli per regalare agli equipaggi e al pubblico di appassionati, un'edizione del "Rally Terra Sarda" ancora più ricca e indimenticabile. Sono diverse le novità che contraddistinguono l'ottava edizione della gara, valida per la Coppa Rally di Zona ACI Sport e per il Sardegna Rally Cup, in programma in Gallura dal 4 al 6 ottobre.

Due i giorni di gara, oltre 80 chilometri cronometrati, nove le prove speciali su asfalto in programma, partenza (sabato) da Tempio Pausania e arrivo (domenica) ad Arzachena. Numerose le iniziative legate all'evento: la campagna sulla sicurezza stradale e di sensibilizzazione sul riciclo della plastica, la valorizzazione dei prodotti locali in appositi stand, le visite guidate per la promozione del territorio, il Villaggio Rally, struttura interamente dedicata ai concorrenti e agli appassionati di motori e, inoltre, diverse agevolazioni sulle traversate marittime grazie alla rinnovata partnership con le compagnie di navigazione. Il "Rally Terra Sarda" è inserito nel programma degli eventi organizzati dalla Porto Cervo Racing per i festeggiamenti dei primi vent'anni di attività del Team.