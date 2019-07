Tennistavolo Castrovillari: esordio il 5 ottobre a Lecce

Tennistavolo. Il Castrovillari, girone G, esordisce il 5 ottobre in B2 a Lecce in gara con questa, e "Stella del Sud di Napoli, il Lecce, la "Galleria Auchan" di Napoli, Molfetta, "Ennio Cristofaro" di Casamassima , il Mugnano, il Torre Del Greco e il "Galaxy" di Reggio di Calabria saranno le formazioni che dovrà affrontare in campionato. Sono stati, infatti, composti gli 8 gironi su scala nazionale a dividere le 64 squadre che si sono iscritte alla B2. Una nuova avventura per i rossoneri dopo la retrocessione dalla serie B1.

Il 5 ottobre la nuova avventura tutta da seguire accanto al Castrovillari .