KiteFoil World Series Gizzeria: ancora un successo per Toni Vodisek

Un fine settimana di sport internazionale a Gizzeria. Penultimo giorno di gare in attesa del gran finale coi vincitori del 2019 KiteFoil World Series Gizzeria. All'Hang loose beach il sipario si è alzato presto per il Torneo Nazionale HLB Volley Cup con un pubblico entusiasta a seguire le competizioni a ridosso dei campi e della spiaggia. Subito dopo, alle ore 9, è andata in scena l'esposizione degli ultimissimi modelli Porsche: Cayenne – Cayenne Coupè – Panamera e alle 10 il Test-drive Porsche. Oggi era presente anche il Direttore Marketing di Porsche Italia Massimiliano Cariola. Alle ore 11.00 lo Skipper Meeting Atleti, occasione di sintesi e programmazione della giornata. Quindi le gare tra i colori dei kite. I gruppi di atleti più numerosi sono i francesi, gli inglesi e gli italiani; da segnalare la presenza dei russi, statunitensi, da Croazia, Spagna, Turchia, Danimarca, Ucraina, Germania, Malesia, Svizzera, Slovenia, Polonia, Bulgaria e Singapore. Non solo competizioni ma anche intrattenimento di livello con un Happy Hour con l'imperdibile "Aloha Party" dj set. Alle 21.00 Dinner at Hangloose Restaurant in compagnia degli atleti. Da segnalare in visita alla manifestazione il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro Mario Falbo che ha portato il suo saluto al presidente del Circolo velico Hang loose Beach Luca Valentini, per una collaborazione strategica. "Ho notato un modello organizzativo che funziona - ha dichiarato Falbo - anche sul piano della sicurezza. Magari anche noi come Vigili del Fuoco potemmo essere presenti il prossimo anno in qualche disciplina visto che abbiamo una sezione che si chiama Attività Sportiva". Domani gran finale per la kermesse internazionale che ha avuto fino ad oggi un grande riscontro dal punto di vista sportivo e dell'attenzione del pubblico.

RISULTATI DELLE GARE DEL 26 LUGLIO: 1° classificato: Toni Vodisek (SLO) 2° classificato: Alex Mazella (FRA) 3° classificato: Nico Parlier (FRA) 4° classificato: Connor Bainbridge (GBR) 5° classificato: Florian Gruber (GER) PROGRAMMA GIORNALIERO Domenica 28 Luglio 08.30 Torneo Nazionale HLB Volley Cup 09.00 Esposizione ultimissimi modelli Porsche: Cayenne – Cayenne Coupè – Panamera 10.00 Inizio Test-drive Porsche 11.00 Skipper meeting atleti 12.00 Inizio gare 15.00 Street Art on the beach 16.30 Fine gare 17.00 Premiazione "2019 Kite Foil Gold Series Gizzeria" 17.30 Premiazione Torneo Nazionale HLB Volley Cup 18.30 Special Happy Sunset