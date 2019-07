Automobilismo, il 4 agosto torna la "Coppa Sila"

Il 4 agosto torna la "Coppa Sila", arrivata alla 39esima edizione. Mercoledì 31 luglio, alle 17,00, nella sede dell'Automobil club italiano, a Cosenza, si terrà la conferenza stampa. "Questa gara di velocità in montagna – dice il presidente dell'Aci di Cosenza, organizzatore dell'evento sportivo, Ernesto Ferraro - è entrata da tempo nella storia dell'automobilismo italiano, calabrese e cosentino in particolare. È da annoverare tra quegli appuntamenti periodici che si traducono anche in un'operazione culturale e di promozione turistica del territorio. Un evento, insomma, che va al di là del, seppur principale e quindi importantissimo, carattere sportivo. La "Coppa Sila" è un appuntamento famigliare, nel senso che lo si vive, spesso, proprio con le famiglie, che approfittano dell'evento sportivo anche per trascorrere una giornata insieme".

"Certo – continua il presidente di Aci Cosenza - la natura sportiva e agonistica sono il richiamo principale per tantissimi appassionati di motori. Così com'è un forte richiamo anche per giovani piloti che affrontano questa competizione come una sorta di esame per se stessi, atteso il percorso particolarmente ostico. Un appuntamento – dice Ferraro - a cui noi dell'Aci di Cosenza teniamo in modo particolare, che viviamo molto col cuore più che con la mente. La gara- continua il presidente Aci Cosenza – è stata inserita nel calendario Tivm, Trofeo italiano velocità in montagna. Tutti i piloti che provengono usufruiranno di agevolazioni economiche per l'iscrizione. Giorno 29 luglio è fissato il termine ultimo per iscriversi".