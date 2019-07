Doppia vittoria – in gara uno e in gara due – per il calabrese Simone Iaqunita, che dal circuito internazionale del Mugello si porta a casa punti e certezze. Un grandissimo weekend sportivo, che ha visto il forte driver cosentino mettere in fila gli avversari e confermare i progressi continui e costanti di questa incredibile stagione, salendo sul gradino più alto del podio nel quarto round della Carrera Cup Italia.

Al volante di una Porsche Carrera 911 (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano) Iaquinta è riuscito a compiere un'impresa straordinaria, che lo proietta alla grande nei primi posti della graduatoria generale del trofeo monomarca della casa di Stoccarda.

Gara uno.

Ottimo l'impatto con la gara toscana: leggermente defilato in griglia di partenza, Iaquinta è scattato bene alla prima curva cercando di mantenere, senza forzare troppo e con intelligenza, le primissime posizioni. Una strategia che ha dato i frutti sperati, anche grazie alle penalizzazioni che sono state comminate ad alcuni avversari.

Gara due

Se c'era anche un minimo dubbio sulle qualità del pilota calabrese, tutto è stato fugato nella seconda uscita di questo quarto round di Carrera Cup Italia. In duello solitario per gran parte della gara con un pilota avversario, Iaquinta ha saputo mantenere la freddezza necessaria e a salire ancora una volta sul primo gradino del podio.

Una doppia vittoria, quella ottenuta da Simone Iaquinta, che spariglia le carte nella vetta della classifica e favorisce le ambizioni del driver calabrese in vista delle prossime gare, che chiuderanno la stagione.

"Sono felicissimo – ha dichiarato Simone Iaquinta al termine del weekend di gare – perché siamo riusciti a dare il massimo e conquistare un risultato che ci proietta verso un finale di stagione caldissimo. Non abbiamo mai smesso di crederci – ha spiegato il driver castrovillarese – e insieme alla scuderia abbiamo dato sempre il massimo per ottenere risultati importanti. Grazie anche a un pizzico di fortuna, che aiuta sempre gli audaci, ci godiamo questo bellissimo momento e ci prepariamo per la prossima battaglia sportiva".

Il prossimo appuntamento, infatti, sarà cruciale: dopo la pausa estiva infatti, si tornerà in pista il 14 e 15 settembre sul circuito romano di Vallelunga, per la quinta uscita stagionale della Carrera Cup Italia.