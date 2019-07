Sport e tanto divertimento presso lo Sport Village Amantea Away & Kids

Lo Sport Village, malgrado il continuo fenomeno dell'erosione costiera e le ingenti mareggiate invernali che stanno compromettendo fortemente l'arenile, ha avviato anche quest'anno le attività con importanti novità. I volontari dell'associazione si sono messi all'opera, raddoppiando gli spazi a disposizione, per garantire alla città luoghi di aggregazione sociale, non tralasciando la programmazione di eventi sportivi dedicati ai giovani ed agli amatori.

Da quest'anno, infatti, l'ASD Beach&Volley Amantea ha realizzato due aree attrezzate: l'area KIDS, sul lungomare di Amantea, dedicata solo ai bambini ed allo sviluppo del progetto beach volley S3 tra i più piccoli; l'area AWAY, presso località La Tonnara, dedicata agli atleti professionisti, agli amatori e agli appuntamenti agonistici. La doppia dislocazione sta già riscontrando molto successo tra le famiglie, gli appassionati ed i turisti che usufruiscono della comodità del lungomare cittadino e possono allo stesso tempo ammirare la bellezza della costa amanteana percorrendo in bici la pista ciclabile al termine della quale è ubicata la nuova area attrezzata. Lo sforzo organizzativo è stato possibile, anche quest'anno, grazie soprattutto ai partner privati e alle aziende del territorio, che con enorme sensibilità hanno deciso di sostenere il nostro progetto prodigandosi sinergicamente e concretamente nella realizzazione del centro sportivo al fine di non disperdere il patrimonio sociale che rappresenta.

Le attività sportive e di intrattenimento presso il Centro Federale Fipav "Sport Village Amantea" sono già iniziate da giugno e termineranno a settembre. L'ASD Beach&Volley Amantea, in collaborazione con il Comitato regionale Fipav Calabria ed il Comitato provinciale Fipav Cosenza, ha deciso di continuare a promuovere principalmente l'attività giovanile. E' infatti partita la scuola di beach volley con attività quotidiane per i gruppi beach S3, under15, under 21 e master sotto la guida di tecnici federali. Amantea, inoltre, ospiterà il 4 agosto presso lo Sport Village Away la Finale Regionale Under 21 maschile e femminile, promossa in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Calabria ed il Comitato Provinciale Fipav di Cosenza, dedicata ai migliori talenti calabresi che si contenderanno il titolo regionale.

L'evento si aggiunge al Beach Summer Tour 2019 ed al Beach volley Master Camp, promossi con il patrocinio della Regione Calabria e della Presidenza del Consiglio Regionale calabrese, che prevedono lo svolgimento, durante tutta l'estate, di tornei aperti a tutti, percorsi formativi e stage di approfondimento per tecnici ed atleti.