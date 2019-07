Boxe, “Nessuno Escluso”: siglato a Catanzaro accordo regionale di collaborazione sportiva

Grazie ad una diffusa rete regionale, giorno 11 luglio è stato presentato, a Catanzaro, un accordo Regionale Sportivo che vede protagonista l'Asd Sport Ring Catanzaro, nella persona del Presidente Paolo Morace, l'Asd Group15 Lamezia Terme, Asd Boxe Avolio Castrovillari, Asd Boxe Popolare Cosenza, Asd Amaranto Boxe Reggio Calabria, Asd Shanti Boxe di Vibo Valentia, Asd Kroton Boxe Crotone, Asd Invictus Boxing Club Soverato, Asd Pugilistica Cariatese. L'accordo nasce dal Progetto "Nessuno Escluso" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport- in collaborazione con diversi enti no-profit come Fondazione UALSI, associazione Arte di Parte ed il supporto e l'assistenza tecnica di "Cantieri di Imprese", insieme al Presidente Nazionale di Vitambiente Avv. Pietro Marino, con la preziosa collaborazione del delegato della Federazione Pugilistica Italiana Dottor Fausto Sero.

Il progetto, di carattere Provinciale, al quale la Giustizia Minorile ha aderito segnalando ragazzi in difficoltà per il loro inserimento in attività sportive educative, vede la possibilità di ampliare il proprio raggio di azione, con la possibilità di far praticare l' attività di pugilato, non solo nella sua valenza di esercizio fisico, ma anche come occasione di socializzazione, di supporto all'integrità psico-fisica dell' individuo, come disciplina educante e veicolo di regole di civile convivenza.

L' Accordo Regionale del Progetto Nessuno Escluso, curato dal Consulente dello Sport di Pugilato Nicola Brutto, vuole offrire l' opportunità di un'esperienza sportiva che, con il superamento positivo di alcuni compiti di sviluppo, rappresenta una fondamentale e importante occasione di riscatto sociale. Gli allenamenti ai quali sono sottoposti i giovani diventano uno strumento operativo per migliorare il senso di autoefficacia e di auto efficienza. Il pugilato non si pone come la soluzione al problema del disagio giovanile, ma può rappresentare un elemento fondamentale di accrescimento di competenze personali specifiche per la propria vita di ed un valido supporto ai progetti educativi dell'area penale.