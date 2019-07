Pallavolo: a Camigliatello Silano il torneo WEVZA Under 19 maschile

Si è tenuta nella sala della Proloco di Camigliatello Silano, la presentazione del Torneo WEVZA Under 19 maschile che vedrà impegnate, dal 10 al 14 luglio, 8 nazionali europee (Italia, Belgio, Olanda, Francia, Germania, Spagna A, Portogallo, Spagna B). L'evento ha visto la presenza degli azzurrini di coach Fanizza arrivati ieri in Calabria. Dopo la sessione pomeridiana di allenamento, la nazionale U19 ha, dunque, partecipato alla presentazione della manifestazione con staff tecnico-medico ed atleti al completo. A fare gli onori di casa è stato Giovanni Guida, consigliere regionale della Fipav Calabria, nonchè direttore operativo del Torneo. Insieme a lui, il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, gli assessori allo Sport, Sergio Cannata, ed all'Urbanistica, Vincenzo Curcio, ed il presidente della Proloco, Eugenio Celestino. Presenti, inoltre, il segretario regionale della Fipav Calabria, Ernesto Azzarito ed il delegato della Fipav Cosenza, Marco Mari. Dopo i saluti istituzionali di rito, è avvenuta la presentazione dello staff azzurro e degli atleti che compongono la rosa a disposizione di coach Fanizza. Quest'ultimo ha affermato: "Chiaramente vogliamo far bene, sarà un'estate molto impegnativa per noi. Abbiamo già fatto un bel cammino con questi ragazzi e penso di avere a disposizione un gruppo maturo ed intelligente che ha voglia di far bene".

Giovanni Guida: "Questo torneo rappresenta per noi la consecutività di un lavoro svolto in questi anni. Ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo per la fiducia concessaci e poi è sempre importante sottolineare il connubio tra Sport e Turismo che in particolari periodi dell'anno fa anche bene economicamente alla Sila ed alla Calabria".