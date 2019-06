Cetraro (Cs), riapre la scuola vela federale del Centro Lampetia

L'associazione Centro Velico Lampetia riparte con la Scuola di Vela 2019. I corsi sono aperti a tutti, a partire dai sei anni compiuti, e vengono svolti a bordo di piccole barche scuola adatte a bambini e ragazzi e su imbarcazioni d'altura ormeggiate nel porto di Cetraro, per dare a tutti la possibilità di praticare lo sport della vela.

Il parco barche è costituito da oltre 20 yacht suddivisi in derive (singolo, doppio o in equipaggio) – adatte a bambini e ragazzi – e barche a chiglia, ormeggiate nella darsena, per dare agli allievi la possibilità di apprendere le nozioni relative all'arte marinaresca.

Oltre alla Scuola Vela federale, il CVL organizza campionati d'altura – in programma fino all'8 settembre 2019 – e regate come il Pantavela, giunta quest'anno alla 35^ edizione, per divulgare lo sport della vela e dare modo ai corsisti di partecipare alle regate e approfondire le conoscenze marinaresche.

La base nautica è situata nella splendida cornice del porto turistico di Cetraro – Marina Resort, Bandiera Blu 2019.