Campionati Italiani di Nuoto Master 2019, Anzianotti presenti

Fervono i preparativi della trasferta più sentita dell'anno per l'ASD Anzianotti Nuoto Master che, per la prima volta nella loro storia, parteciperanno ai Campionati Italiani di Nuoto Master 2019 che si terranno questa settimana, dal 25 al 30 giugno a Riccione (RN).

I Campionati si disputeranno nelle due vasche dello Stadio del Nuoto gestito dalla Polisportiva Comunale di Riccione, che ha organizzato gli ultimi Campionati Assoluti di Nuoto Italiani, che ha visto gareggiare i migliori atleti nazionali del calibro di Federica Pellegrini, Gabriele Detti, Simona Quadarella, Gregorio Paltrinieri, e che ha ospitato in passato anche la nazionale americana di Michael Phelps.

Il numero degli atleti iscritti, in rappresentanza di 358 società che schiereranno ai blocchi di partenza, per l'edizione 2019 sono 3.440 in totale, 7.815 iscrizioni per gara, quasi 1.000 atleti in più rispetto all'edizione dello scorso anno disputatesi a Palermo.

La gara che conta più iscritti è la 50 stile libero maschile con ben 1.011 iscrizioni seguita dai 100 stile libero maschile con 746 e 50 stile libero femmine con 467, mentre quella con un minor numero di adesioni è la 200 farfalla femminile con solo 46 iscritte e i 200 dorso maschile con 89 iscritti. Oltre 900 formazioni di staffetta. Tutte le regioni italiane sono rappresentate ma come da consuetudine le regioni maggiormente rappresentate, anche in ragione dell'elevato numero di atleti tesserati, sono la Lombardia con 777 per 72 team, seguita dal Lazio con 594 e 43 società.

Ben otto atleti sono over 85 (6 uomini e 2 donne) capitanati dalla novantenne romana Gwendolen Kaspar seguita dalla ottantottenne posillipina Eleonora "Nora" Liello.

Senza troppe velleità sportive, ma con aspirazioni a buoni piazzamenti di categoria nelle classifiche nazionali, anche gli Anzianotti partono alla volta di Riccione con un nutrito gruppo di atleti.

Seguiti dal vice Mister Daniele Maletta, maggiori speranze sono riposte nei convocati Giovanni Mazzuca (coach della squadra), Giovanni De Maria e Stefano Bartucci (M30), Lucia Lanzillotta (M30), Angela De Luca e Serena Cribari (M30), Enza Rossi e Patrizio Mirante (M60), Rosario Caccuri Baffa (M55), Cristian Prete (M45), Pierluigi De Benedittis (M50), Emanuele Macrì (M40), Francesca Bilotta (M45).

Le gare in cui saranno impegnati i nostri altleti sono:

50/100/200 stile libero, 50/100/200 rana, 50/100 dorso e 50 delfino. Sabato e domenica sarà òla volta delle staffette: la 4x50 mista, 4x50 stile, 4x50 stile mista, 4x50 mista mista.

Il presidente Rosario Caccuri Baffa non nasconde l'emozione mista a soddisfazione: "La partecipazione ad una competizione sportiva del massimo livello per il Campionato Master Italiano, come quella di Riccione, non può che inorgoglirci. Partecipare ad una gara tanto importante quanto spettacolare, siamo sicuri, arricchirà i nostri atleti non solo dal punto di vista agonistico-sportivo ma soprattutto da quello emozionale ed umano. Un'esperienza di vita che andava fatta. Ora!"