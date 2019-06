Arcieri Club Lido: il settore giovanile vola

Camigliatello Silano 23 giugno 2019, gara interregionale specialità Hunter e Field valevole per le qualifiche ai campionati italiani.

Nella giornata in cui l'Italia sportiva Fitarco era impegnata a seguire i campionati italiani 3D a Finale Ligure dove si è ampiamente distinto Rodofili Antonio nella classe juniores categoria compound raggiungendo un ottimo quinto posto, nei boschi di Camigliatello Silano organizzato dalla locale società sportiva si è svolto il trofeo Marras – Pantusa specialità H&F, nel quale la società Club Lido di Catanzaro per esigenze sportive di ranking iscrive parte del settore giovanile, seguito dal segretario societario Serafino Valentino e dal Mister Poerio Piterà Edoardo.

Il percorso tecnico, articolato in 24 piazzole dislocate nel bosco silano ha visto protagonisti, come sempre, i ragazzi della società del Presidente Messina.

Primi nel medagliere dell'evento sportivo, con ben tre ori e un argento di classe.

La gara, caratterizzata dal vento e dalla difficoltà tecnica del percorso ha fatto la differenza tra i punteggi medi che si vedono in Calabria, difficoltà tecniche che non hanno modificato le posizioni di classifica per i ragazzi dei Mister Messina e Poerio Piterà.

Nell'olimpico ragazzi maschile Oro per Poerio Piterà Francesco e argento per il compagno di squadra Caroleo Alessandro, nell'arco nudo femminile classe ragazze Oro per Poerio Piterà Anastasia che migliora il suo precedente punteggio ottenuto nella gara di casa a Sorbo San Basile e Oro per Valentino Elena nel compound Allieve.

Non basta avere un solo elemento di spicco in una società per sentirsi soddisfatti, giunge in una nota della società, il nostro lavoro è a 360 gradi su un gruppo di atleti, infatti non ci affidiamo all'individualità dei nostri ragazzi ma costruiamo un team che come risultati ci dà sempre ottime soddisfazioni.

Tre record italiani in soli sei mesi sono per noi un importante successo sportivo, abbiamo creato un Gruppo di ragazzi affiatati e ben coesi che ci danno sempre ottimi risultati.

Lo sport. quello vero, quello genuino e dai risultati reali ci appartiene, questi valori cercheremo di portarli in tutte le nostre partecipazioni alle competizioni oltre i confini calabresi. Abbiamo ancora tanti appuntamenti sportivi da affrontare, con l'impegno di cercare di far sempre meglio per la nostra Catanzaro.

Soddisfatto il Mister Poerio Piterà Edoardo, che ha seguito i ragazzi nella gara di Camigliatello, "Abbiamo ottenuto dei punteggi che ci fanno ben sperare nel prosieguo del nostro lavoro tecnico, le difficoltà tecniche del campo non hanno scoraggiato i nostri ragazzi, i quali, si sono impegnati al meglio per dare il massimo raggiungibile.

Lo spirito di squadra, quella vera, quella in cui si attende il fine gara per poter socializzare e scherzare è il miglio risultato che si possa chiedere a questo sport, ed è questo che ci contraddistingue".

Prossimo appuntamento il Trofeo Pinocchio di Venaria Reale, in cui Catanzaro partecipa con tre atlete tutte qualificate con il primo posto nelle rispettive classi gara, Comi Desirè, Caroleo Roberta e Poerio Piterà Anastasia.