Traversata sullo Stretto: da quest’anno il patrocinio del Parlamento europeo

Il prossimo 4 agosto, come ogni anno dalla prima edizione del 1954, si svolgerà la traversata a nuoto dello stretto di mare che separa la Calabria dalla Sicilia. Un'importante novità caratterizza la competizione questa volta: infatti l'iniziativa ha ottenuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, acquisendo così un prestigio ulteriore tra le gare di nuoto inserite nel circuito di fondo. Alla conferenza stampa organizzata al Senato, nella sala 'caduti di Nassiriya', per celebrare il riconoscimento ottenuto, erano presenti Marco Siclari, senatore di Forza Italia nato a Reggio Calabria, Giovanni Siclari, sindaco di Villa San Giovanni, Domenico Pellegrino, presidente del comitato organizzativo della Traversata, Paolo Barelli, presidente della federazione italiana nuoto e senatore di Forza Italia e Giuseppe Scattareggia, assessore allo Sport del Comune di Messina, che ha sostituito il sindaco Cateno De Luca, costretto a rimanere in sede per altri impegni. In tutti gli interventi e' stata sottolineata l'importanza dell'interessamento del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, per ottenere il patrocinio in brevissimo tempo, '' 15 giorni'', come rimarcato dal senatore Siclari, che ha anche aggiunto come ''questo sia il primo passo per rendere l'iniziativa più importante, da inserire in una più ampia organizzazione di grandi eventi che coinvolga tutta la Calabria''. (AdnKronos)

Dettagli Creato Martedì, 18 Giugno 2019 17:06