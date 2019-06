Basket: il titolo Under 16 è dell'Abacos Rende

Il titolo regionale Under 16 di Calabria è tutto per la Caffè Aiello Abacos Accademia del Basket Rende.

Il capolavoro del Professore Lorenzi si ripete: il maestro del basket silano, autore del miracolo CO. I classe 1990(In tanti ricorderanno le gesta di Ramundo,Spadafora ecc), si ripete a distanza di tanti anni con un super gruppo che vince con grinta ed organizzazione di gioco.

La Pallacanestro Bagnara, dopo aver condotto per larghi tratti la sfida è costretta alla resa sui possessi finali.

Dopo un primo quarto equilibrato, infatti, il team di Coach Armando Russo ha preso in mano la sfida.

Nel secondo quarto i tirrenici volano sopra di 12 ma è soltanto l'inizio.

Bagnara aumenta il vantaggio fino al più 21 nella terza frazione ma, proprio in quel momento entra in un totale stato di black-out.

La zona fatta di raddoppi, già arma vincente contro la Scuola di Basket Viola nella semifinale è straordinaria per i rossi del Professore Lorenzi.

Rende rimonta e vola in vantaggio.

Bagnara sbaglia per due volte il tiro del pareggio e non riesce ad incidere nell'equilibrato finale.

Super prova di gruppo per Rende che spicca in doppia con l'energia di Tiberi ed i canestri di Volpe,Fortunato ed il decisivo La Neve. Al Bagnara non bastano le doppie di Messina,Mollica e Chindamo.

La sfida del PalaCalafiore termina 61 a 66 per la festa Abacos.

Pallacanestro Bagnara-Abacos Accademia del Basket Cosenza 61-66

(18-16,19-9,18-26,6-15)

Bagnara:Barilà 9,Tripodi,Gioffrè,Velardo,Gioffrè ,Luppino,Caratozzolo ,Messina 14,Mollica 13,Caratozzolo L. 5,Chindamo 14,Rizzitano 6.All Armando Russo Ass Rosario Pirrotta

Abacos Rende:Stillittano 2,Fortunato 19,Tiberi 13,Volpe 11,Rizzuti,Lappano,Giacoia (k),La Neve 21,Foglia,Cuconato .All Lorenzi

Arbitri Santucci e Simone