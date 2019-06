S.Maria in Ricadi (VV), il 16 giugno gara di nuoto Mezzo Fondo in acque libere

Giorno 16/6/2019 presso la suggestiva baia di S.Maria in Ricadi (VV) si terrà un'interessantissima giornata di sport e di aggregazione sociale; la FIN in collaborazione con il Comune di Ricadi, la Rari Nantes Lamezia alcune associazioni di volontariato locali ed il CONI ed il supporto di molte aziende locali, organizza una tappa del GRAN PRIX ITALIA nuoto in acque libere - gare di mezzo fondo sulla distanza dei 3 Km e 1 Miglio nautico.

Si prevede la partecipazione di oltre 150 atleti di provenienza,società iscritte FIN, regionali e nazionali per partecipare ad una delle più suggestive tappe del circuito.

Per la prima volta, quest'anno il Comune di Ricadi si candida ad ospitare una tappa dell'importante evento, definita anche dal Presidente regionale FIN come, insieme a quella di Cirella e di san Nicola Arcella, una location strategica e un momento importante di sport, di aggregazione sociale e soprattutto di promozione di un territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche quale è il territorio di Ricadi Capo-Vaticano e inoltre un momento di visibilità per tutta la Regione Calabria nell'ambito del mondo del nuoto agonistico.

Testimonianza delle positività dell'evento, pur alla sua prima edizione, è il gran numero di atleti iscritti, oltre ogni più rosea aspettativa e conferma che nuotare in queste acque limpide (come testimoniato da ARPACal nel suo ultimo report di recente pubblicazione) e in questa cornice da sogno è per molti atleti un sogno che si realizza. L'evento di Ricadi rientra tra le manifestazioni sportive in acque libere previste in tutte le province calabresi nell'ambito del Progetto "Tra Cielo ed Acqua - I valori del nuoto" - art. 15 della L.R. n.48/2018, co-finanziato dalla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione ed Attività Culturali, Settore Sport e Politiche Giovanili. Il progetto "Tra Cielo ed Acqua – I valori del nuoto", ideato e coordinato dalla FIN Nuoto Calabria, in collaborazione con alcune Associazioni del territorio calabrese quali la Rari Nantes Lamezia, è un progetto "innovativo" che ha l'obiettivo generale di promuovere e valorizzare il territorio calabrese attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive di respiro nazionale, migliorandone l'offerta turistica, impattando positivamente sull'economica, sull'educazione alla salute ed al benessere, l'inclusione sociale e la qualità di vita dei cittadini. Parteciperanno all'evento, per come previsto nel progetto regionale della FIN, anche Associazioni del terzo settore che coinvolgeranno direttamente ragazzi diversamente abili in una nuotata in acque libere.

Il patrocinio del CONI premia lo sforzo organizzativo messo in piedi dal Comune di Ricadi, per portare a compimento l'evento sportivo e premia anche il grande spirito collaborativo e partecipativo messo in campo dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio che hanno subito risposto entusiaste all'invito inoltrato loro dall'Amministrazione comunale.

Vi aspettiamo tutti Domenica 16/6/2019 alle ore 9:00 sul campo di gara nella splendida cornice della baia di S.Maria in Ricadi (VV).