Volley Crai U18F a Vibo Valentia, ecco le migliori otto squadre d’Italia

Prosegue il grande spettacolo della pallavolo alle Finali Volley Crai U18F in corso di svolgimento a Vibo Valentia e Pizzo. La quarta giornata di gare ha decretato le migliori otto squadre d'Italia che si sono qualificate ai quarti di finale. Ad ottenere il pass nel Girone A del PalaValentia, ecco le campionesse d'Italia in carica del Volleyrò Casal de Pazzi Roma. La squadra di coach Pintus ha chiuso il girone al primo posto con 9 punti conquistati. Alle sue spalle la Unet E-Work Busto Arsizio (VA) con le lombarde che hanno ottenuto 6 punti. Nel Girone B la dominatrice assoluta è stata Novara: le piemontesi hanno ottenuto l'intera posta in palio nella Pool del Pala Pace. In seconda posizione, ecco le ragazze marchigiane della Conero Planet Ancona che stamattina hanno vinto la partita decisiva contro Lanciano. Nel Girone C del Pala Maiata, l'Anderlini Modena (proveniente dalla prima fase) ha conquistato il primo posto con tre vittorie nette. Bagarre per il secondo posto con tre squadre, Busnago, Genova e Santa Croce a pari merito a quota 3 punti. Ad avere la meglio sono state le campionesse della Lombardia premiate per un miglior quoziente set. Bellissima lotta nel girone D, la pool di ferro di questa seconda fase. L'Imoco Volley San Donà di Piave ha conquistato 9 punti dando vita ad un bellissimo match oggi pomeriggio contro le giovani emiliane del Sassuolo, partita che metteva in palio, appunto, il primo posto nel girone. Al terzo posto le friulane del Chions che hanno avuto la meglio su Trento.

ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

VOLLEYRO' - ANCONA (PALA VALENTIA);

NOVARA - BUSTO ARSIZIO (PALA PACE);

MODENA - SASSUOLO (PALA MAIATA);

SAN DONA DI PIAVE - BUSNAGO (PALA ARCOBALENO - PIZZO)