L'appuntamento annuale con la "Coppa Città di Reggio Calabria – Autostoriche" è alle porte.

Si svolgerà infatti il 7, 8 e 9 giugno l'ottava edizione della gita sociale per veicoli storici con Rilevamenti Cronometrici e di Passaggio, organizzata dall'Associazione Vecchie Glorie Auto Storiche (Ve.G.A.S.) di Condofuri (RC) club federato A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) n.346, intitolata appunto: "8^ Coppa Città di Reggio Calabria - Autostoriche – Circuito del Tirreno".

La manifestazione avrà inizio venerdì 7 giugno 2019, con partenza da Porto Bolaro Shopping Center, dove gli equipaggi si aduneranno intorno alle ore 13.00 e, dopo l'inaugurazione dell'evento, rimarranno in sosta fino alle ore 16.00 circa. E' il quarto anno consecutivo che il centro commerciale reggino ospita le "Vecchie Glorie" in occasione della Coppa Città di Reggio Calabria, ed in questi quattro anni grazie alla disponibilità, professionalità e collaborazione del direttore Alberto Federico vari sono stati gli eventi realizzati tra il C.C. Porto Bolaro e l'Associazione Vecchie Glorie Auto Storiche: mostre statiche, prove di abilità aperte sia ai collezionisti che ai clienti di Porto Bolaro ecc.. Proprio in segno di gratitudine per la disponibilità e la fattiva collaborazione, gli organizzatori hanno scelto di effettuare presso Porto Bolaro Shopping Center la prima sosta con Mostra Statica per consentire agli equipaggi la visita del Centro ed ai clienti di Porto Bolaro di godere del fascino delle Vecchie Signore. Alle 16.00 circa, la carovana delle "Vecchie Glorie" si sposterà a Scilla dove, una sosta lungo la cortina del porto, consentirà agli equipaggi provenienti da diverse regioni d'Italia (Calabria, Sicilia, Puglia ecc) di visitare e conoscere la stessa Scilla e l'incantevole borgo di Chianalea. A seguire le vecchie signore raggiungeranno Bagnara Calabra dove gli equipaggi pernotteranno presso l'elegante Grand Hotel Victoria.

Il sabato i partecipanti avranno modo di conoscere ed apprezzare bellezze, storia e gastronomia del territorio attraverso la sosta nel suggestivo punto panoramico del Monte Sant'Elia, la visita a San Pietro di Caridà, la sosta a Paravati presso Villa della Gioia - Fondazione Cuore Immacolato di Maria, il tutto intervallato da soste per degustazioni di prodotti tipici e per la consumazione del pranzo. Nel tardo pomeriggio la carovana raggiungerà la splendida location del Garden Resort Calabria di Acconia (CZ).

Domenica 9 giugno sarà dedicata ad una visita al Centro Storico di Pizzo dove non potrà mancare la degustazione del "Tartufo di Pizzo". Presso lo stesso Garden Resort Calabria gli equipaggi rientreranno per il pranzo e la cerimonia conclusiva.

La "8^ Coppa Città di Reggio Calabria" gode del patrocinio gratuito del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Gli organizzatori ringraziano per aver collaborato alla riuscita dell'evento: i Comuni di Scilla, Bagnara Calabra, San Pietro di Caridà e Pizzo Calabro nonché Porto Bolaro Sghopping Center, Grand Hotel Victoria, Garden Resort Calabria, Pizzeria Ermes, Caseificio il Granatore, Gelateria Corallini, Ass. Amici del Pulmino, Autofficina Crucitti Giuseppe, I Sapori del Miele, Hotel Ristorante Il Piccolo Mondo e l'Agenzia Grafica B&P Service.