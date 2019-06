Vibo: domani la presentazione delle finali giovanili CRAI under 18

Tutto pronto per le Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 femminile che si terranno a Vibo Valentia e Pizzo dal 4 al 9 giugno. Un evento senza precedenti per la Provincia di Vibo che e' pronta ad accogliere le 28 squadre qualificatesi alla fase nazionale. Il Comitato regionale della Fipav, presieduto dal vibonese Carmelo Sestito, sta limando gli ultimi dettagli logistici ed organizzativi per una manifestazione che vedrà presenti nel nostro territorio migliaia di persone tra addetti ai lavori, genitori e turisti. Martedì pomeriggio, ore 15:30, avranno inizio le gare, mentre domani pomeriggio, lunedì 03 giugno ore 17:30, e' prevista la presentazione ufficiale delle Finali che si svolgerà nell'aula consiliare del comune di Vibo alla presenza, tra gli altri, del neo sindaco Maria Limardo e del vice presidente nazionale Fipav, Adriano Bilato. Alla presentazione parteciperà, inoltre, la prima squadra già arrivata in Calabria: la compagine lombarda del Busnago Volley Monza Bria

Dettagli Creato Domenica, 02 Giugno 2019 16:21