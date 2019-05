Interessante appuntamento con le arti marziali miste a Placanica (RC)

Il Centro sportivo "Training Your Life" di Placanica è lieto di promuovere un evento unico nel suo genere nel panorama calabrese. Il 2 giugno sarà possibile assistere e partecipare a uno stage di MMA (Arti Marziali Miste) tenuta dal più grande fighter del settore: Alessio "Legionarivs" Sakara, il primo italiano a competere nella promozione statunitense UFC, conosciuto anche per aver condotto il noto format televisivo "Tú sí que vales" e per essere il protagonista di programmi targati DMAX e RAI.

Insomma, un big di eccezione che sarà per un giorno l'istruttore di chiunque voglia poter dire di aver vissuto un'esperienza unica e formativa, e perché no, se non da protagonisti, anche da semplici spettatori. Sakara è anche impegnato in un progetto scuola di nome "Legios Scuole" che promuove il contrasto al bullismo: sarà questo l'oggetto della prima ora dell'incontro previsto dall'evento, poiché ogni pratica sportiva condivide caratteristiche d'impegno, costanza e raggiungimento degli obiettivi, oltre a dare la possibilità di stringere amicizie e combattere la piaga sociale che affligge i nostri giovani. L'evento è stato fortemente voluto dal coach Benito Umbaca, allenatore del centro sportivo "Training Your Life" ed istruttore di MMA presso lo stesso. L'appuntamento è previsto per il 2 giugno a Placanica, presso il Convento dei Domenicani, prenotazione obbligatoria.