Tutto pronto per le Asiadi 2019

C'è grande fermento nel mondo sportivo alla vigilia delle attesissime Asiadi.

Venerdì 31 maggio, gli atleti del circuito, provenienti da tutta la Calabria, convergeranno a Briatico, presso Baia della Rocchetta e Baia delle Sirene, le due strutture turistiche scelte dai vertici Asi Calabria per ospitare l'edizione 2019 della kermesse.

E il countdown è partito, in particolare per la finale di Nuoto Asi, che si svolgerà proprio nell'ambito delle Asiadi, che coinvolgono tutte le discipline sportive, come culmine di una costante e attenta opera di promozione e diffusione dello sport e dei suoi valori formativi, attraverso un lavoro di sensibilizzazione che punta l'occhio, con particolare riguardo, verso i più giovani.

Squadre cariche, dunque, e società natatorie pronte alla sfida finale che promette un grande spettacolo e che, unita alle dimostrazioni e agli allenamenti free delle altre discipline sportive, in questa straordinaria tre giorni, coinvolgeranno circa 600 giovani, giovanissimi e meno giovani; sportivi, appassionati, atleti e amici in cerca, perché no, anche, di relax.

La piscina che ospiterà le finalissime di nuoto è la Piscina Comunale di Vibo Marina.

Per questa speciale occasione è stata prevista una postazione esterna, allestita con gazebo, posti a sedere, musica, palco per le premiazioni e schermo per seguire le gare all'aria aperta, ma l'accesso a bordo vasca sarà sempre accessibile, seppur limitato, per chi lo desiderasse. Saranno più attivi che mai i social Fb, che trasmetterà la diretta delle gare, e Instagram: asi_calabria_nuoto, dove si potranno trovare gli scatti più belli e suggestivi di tutti i protagonisti.