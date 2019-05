Promozione Aspi Padre Monti Polistena: "Città dello sport sano e impegnato"

"Polistena entra da oggi ufficialmente nel calcio che conta". A dichiararlo, in una nota, è la dirigenza dell'Aspi Padre Monti, storico sodalizio sportivo giovanile e di impegno sociale, in merito alla vittoria - nei play off - del Futsal Polistena, che dall'anno prossimo parteciperà al campionato di serie A2 di calcio a 5.



"Con il Futsal Polistena abbiamo stretto - continua la nota-, in occasione dei nostri 35 anni dalla fondazione, un patto annuale di collaborazione, per introdurre, anche tra i più giovani, la disciplina del calcio a 5". "Oggi - continua l'Aspi Padre Monti - gioiamo con e per loro, per un risultato che deve inorgoglire l'intera comunità polistenese, che negli ultimi anni ha espresso esempi positivi anche in altri sport competitivi".

"Polistena dunque - conclude la nota - diventa ufficialmente "città dello sport", che deve essere prima di tutto "sano" e "impegnato". Un impegno che deve partire da ognuno di noi, nessuno escluso."