Domenica a Decollatura (Cz) il 1° trofeo “Givova” di mountain bike

Appuntamento sportivo d'eccellenza domenica 26 maggio a Decollatura. Il piccolo centro della Presila catanzarese, ospiterà, infatti, il 1° trofeo "Givova" di mountain bike. Sono stati mesi di grandi preparativi per la Reventino Bike team, associazione locale di appassionati delle due ruote da cross, che ha voluto fortemente questa gara che rappresenta una tappa del campionato regionale open di primavera, nello specifico, la sesta prova de campionato XC CSain, con assegnazione delle maglie di categoria.

I ragazzi di Decollatura hanno voluto fare le cose in grande e, in collaborazione con l'amministrazione comunale, la proloco e con l'aiuto della locale Avis, accoglieranno gli atleti presso la locale Villa comunale, tra le 8 e le 9:30 di domenica, per poi decretare la partenza alle 9:45. Il circuito, lungo 3 km, prevede 7 giri, con molteplici saliscendi e ostacoli e un dislivello di circa 90 metri. Per tutti coloro che vorranno partecipare e trascorrere una giornata diversa dal solito, preiscrizione obbligatoria su Calabria Speedpass all'indirizzo: www.speedpass.it