Nuoto, ottimi risultati per i piccoli atleti della Piscina Andrea Maria

I piccoli Atleti della Piscina Andrea Maria ancora una volta si fanno notare sorprendendo con gli ottimi piazzamenti avuti al "Grand Prix Estivo" di Vibo Valentia tenutosi nei giorni 27 e 28 Aprile 2019. I ragazzi hanno riconfermato ciò che di ottimo avevano fatto alle gare precedenti, migliorando addirittura molti dei loro personali. La Squadra composta da Orlandini Mattia, Orlandini Noemi, Crisalli Sofia, Donato Dafne, Colella Eliana, Nunnari Giovanni, Calabrese Alessandro e Pennestrì Alessandro, non ha assolutamente deluso le aspettative, anzi ha ancora una volta dimostrato la voglia di mettersi in gioco e di far sentire la propria voce in questa grande realtà che è il circuito FIN. Tra gli ottimi risultati della squadra sono da sottolineare le prestazioni di Nunnari Giovanni che ha conquistato il 3° posto nei 100 Stile Libero, il 2° posto nei 200 Stile Libero, il 5° posto nei 400 Stile Libero e il 3° posto nei 50 Farfalla; ed ancora, quelle di Orlandini Mattia per il 1° posto nei 100 Rana e il 4° posto nei 200 Rana, di Orlandini Noemi arrivata 5° nei 100 Rana e 4° nei 200 Rana ed infine ottimo anche il 6° posto di Donato Dafne nei 400 Stile Libero.

Questi posizionamenti hanno ovviamente inorgoglito l'Allenatore Emon Ferruggiara il quale si dichiara, insieme alla Presidente Milena Calarco assolutamente soddisfatto e appagato del lavoro degli Atleti. Il 12 e 13 Maggio sarà il turno degli Atleti più grandi ossia Luca Pensabene, Giuseppe Crisalli e Sara Ripepi, per il "Trofeo Regionale a Squadre", dove sicuramente non perderanno occasione per dimostrare alle squadre rivali, ma principalmente a se stessi, tutta la grinta che ancora hanno voglia di tirar fuori animando gli animi di chi sarà li a sostenerli come sempre.