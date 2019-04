La Raffaele Lamezia Pallavolo supera Catania nell'ultimo match interno

Ultima partita in casa con vittoria per la Raffaele Lamezia Pallavolo. Al Palasport di San Pietro a Maida, i lametini hanno avuto la meglio contro i siciliani della Gupe Volley Catania. 3 a 0 il risultato in favore dei padroni di casa che partono subito forte conquistando il primo set con un 25-22 riuscendo a limitare gli attacchi avversari. Nel secondo set è più determinata la Raffaele che conquista la seconda frazione di gioco con il risultato di 25-17 portandosi sul 2-0 parziale. Terzo set che vede gli ospiti giocarsi il tutto per tutti ma il Lamezia ha ugualmente la meglio conquistando la terza ripresa per 25-21 e chiudendo definitivamente il match. Una vittoria che non influisce più di tanto sulla classifica ma utile comunque per l'orgoglio e per concludere la competizione a testa alta. Il campionato dei gialloblu si concluderà sabato prossimo quando andranno in scena sul campo del Papiro Fiumefreddo Catania.

RAFFAELE LAMEZIA PALLAVOLO – VOLLEY CATANIA GUPE 3-0 (25-22, 25-17, 25-21)

LAMEZIA: Notte, Graziano, Citriniti, Morelli, Torchia, Porfida, Leone, Paradiso, Procopio, Del Carpio, M. Sacco (L). All.: A. Stella.

CATANIA: Sulfaro, Speziale, La Magna, Mollica, D.Petrone, Testa, Fichera, T. Coppola, Valentino, Scalogna (L1), E. Coppola (L2). All.: F. Petrone.

ARBITRI: Richichi Antonino (1°) di Vibo Valentia e Dicerto Alessandro (2°) di Taurianova.