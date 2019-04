Ciclismo: Pozzovivo operato a Crotone, ridotta frattura naso

Domenico Pozzovivo, il ciclista lucano della Bahrein Merida che era caduto mercoledi' scorso durante la Freccia Vallone, e' stato operato a Crotone nella "Calabrodental", la clinica odontoiatrica specializzata in interventi maxillofacciali. L'operazione e' durata meno di un'ora ed e' stata effettuata, in anestesia locale, dal dott. Massimiliano Amantea, che ha ridotto la frattura nasale ed effettuato la ricostruzione dentaria. Pozzovivo, che a causa delle conseguenze della caduta ha dovuto saltare il 'Tour of the Alps', tornera' a breve a fianco del suo capitano, Vincenzo Nibali, per proseguire la preparazione in vista del Giro d'Italia.

Dettagli Creato Venerdì, 26 Aprile 2019 17:01