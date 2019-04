La Volley Libertas Locri promuove l’incontro “Alimentazione e sport in età pediatrica”

"Alimentazione e sport in età pediatrica" è il titolo dell'incontro formativo ideato e organizzato dall'Asd Volley Libertas Locri previsto per il 4 maggio alle ore 17,30 nell'aula magna del liceo Scientifico "Zaleuco" di Locri. «Un convegno – spiega la referente organizzativa Ilenia Sarica- che vuole mettere insieme esperti della materia, quali nutrizionista, psicologa e pediatra, per affrontare un tema cruciale per lo sportivo, principalmente per i ragazzi che praticano attività sportiva. Si è inteso proporre alla cittadinanza, agli educatori ed istruttori, nonché ai genitori l'importante tematica della nutrizione consapevole sotto il profilo dell'alimentazione sportiva, della nutrizione in età pediatrica, soffermando l'attenzione sui ragazzi dai 5 ai 16 anni, e dell'incidenza del cibo sul benessere dell'organismo. Abbiamo riscontrato il pieno appoggio del dirigente scolastico che ringraziamo per l'ospitalità ma principalmente per l'apporto dato». Come già più volte ha richiamato il Ministero della salute, l'esercizio fisico e l'attività sportiva sono fondamentali per favorire il pieno sviluppo dell'organismo e per promuovere e mantenere uno stato di salute ottimale sia a breve che a lungo termine, accostando un'alimentazione corretta ed equilibrata. Il connubio alimentazione - sport può dare il miglior contributo nel favorire il pieno sviluppo dell'organismo, nella prevenzione a lungo termine e nella promozione della salute. Con questi presupposti ne parleranno alla tavola rotonda la dottoressa Marta Cantarella, psicologa che relazionerà su "L'attività sportiva ed il suo contributo alla prevenzione dei disturbi alimentari". La nutrizionista dottoressa Antonella Fiordalisi parlerà di "Alimentazione e attività fisica: linee guida" mentre con l'intervento "La sorveglianza nutrizionale dei bambini calabresi" sarà il pediatra dottor Roberto Trunfio che presenterà ai presenti un report specifico sulla tematica. A portare i saluti il padrone di casa del liceo, il dirigente scolastico professor Giuseppe Piero Fazzolari che sin da subito ha manifestato interesse e sensibilità verso questa tematica. L'associazione Volley Libertas Locri, invitando realtà sportive, Enti, Istituzioni, istruttori e famiglie sottolinea l'importanza del dialogo e del confronto su tematiche riguardanti la sfera socio-educativa dei ragazzi principalmente sull'aspetto della salute e del benessere fisico per una crescita non solo come atleti ma come soggetti sani per una qualità della vita migliore che parte sin da piccoli con le buone maniere e il giusto comportamento.

