La Volley Cosenza campione regionale under 14 femminile

Nella finale regionale under 14 femminile 2019 tenutasi nel Palasport di san Pietro a Maida grande successo della Volley Cosenza. Il sestetto rossoblu si è laureato campione regionale nella finale contro la Biesse Lamezia. Un trionfo storico per lo sport cosentino. La Volley Cosenza grazie al lavoro svolto nei settori giovanili con la Volley School scrive il proprio nome per la prima volta nell'album dei tornei regionali giovanili.

Successo meritato e mai in discussione per la formazione del presidente Rocco Filippelli guidata dalla panchina da Dario Rovito. Questa vittoria è il frutto del valore di queste ragazze, un gruppo stupendo, molto omogeneo, affiatato e compatto, e del grande lavoro dello staff tecnico guidato da Tonino Chirumbolo nei settori giovanili della Volley School a Cosenza e Rende.

L'esito della partita non è stato mai in discussione, anche se le lametine della Magica Biesse guidata da un tecnico di lungo corso, Giancarlo Grandinetti, non hanno mollato mai, più di quanto non dicano i parziali. Troppo grande però il divario tecnico tra le due formazioni, ed a parte una partenza un po' contratta, il trend e l'esito dell'incontro è stato inequivocabile e senza inciampi.

Il risultato finale di 3 a 0 (25/15, 25/12, 25/12) incorona vincitrici della manifestazione la formazione della Volley Cosenza proiettandola sul gradino più alto regionale. Ad incoronare le vincitrice della manifestazione, il vicepresidente della Fipav Calabria Antonio Atteritano. Ad alzare al cielo l'ambito trofeo il capitano Martina Arnieri circondata da tutte le giovanissime atlete, compagne di questa straordinaria avventura. Dopo le premiazioni sono partiti i festeggiamenti.

Ed ora tutte già pronte a volare alle finali nazionali che si terranno a Chioggia e Rosolina (Venezia) dal 14 al 19 Maggio. Gia definito il girone della prima fase. La Volley Cosenza se la vedrà con le seguenti formazioni: 1^ classificata Basilicata, 3^ classificata Lazio e 2^ classificata Romagna.

Il presidente Filippelli entusiasta del risultato ha dichiarato: "Questo successo è il frutto di un grande lavoro di squadra. Sacrificio e passione sono gli ingredienti delle nostre vittorie speriamo di ottenere altri riconoscimenti così prestigiosi anche in futuro".

Dal canto suo mister Dario Rovito chiamato ad esprimersi sulle prossime finali nazionali ha tenuto a precisare: "Ci godiamo questo trionfo per qualche giorno e poi penseremo ad onorare la fase nazionale con grande serenità ed entusiasmo. Ancora BRAVE !!!! Ma adesso ancora più impegno e costanza in palestra che il cammino è ancora lungo e c'è ancora tanto da imparare"

Ecco le campionesse regionali 2019 under 14: Martina Arnieri (capitano); Verta Maria Francesca; Guido Valeria Sofia, Sonia Caruso; Stella Elisa, Gaia Selvaggi, Giorgia Esposito, Scarpelli Maria Elvira, Papagno Alessia, Lacatus Jada Deusa, Belmonte Alessia, Belmonte Martina