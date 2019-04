Campionati Italiani Juniores Karate- Kumite: ricco medagliere Asd Sporting Center di Lamezia Terme (Cz)

Dopo tremesi di riposo, gli atleti dell'A.S.D. "Sporting Center"di Lamezia Terme, ritornanosul tatami e conquistano un ricco medagliere.

Una prova di livello per gli atleti lametini quella di domenica scorsa, 14 aprile, alle qualificazioni ai Campionati Italiani Juniores (15-17 anni) di Karate, specialità Kumite, e i Campionati Regionali di Kumite e Kata Cadetti (14-15 anni), che si sono svolte presso il palazzetto dello Sport di San Mango d'Aquino (CZ).

Cinque gli iscritti per l'associazione sportiva "Sporting Center" e cinque i podi conquisati con inoltre, due qualificazioni di De Fazio Mattia e Mazza Cristian, al campionato italiano, che si terrà il prossimo 11 maggio ad Ostia lido.

A salire sul podio sono stati: Vincenzo Pino, oro; Morello Chiara, oro: Cristian Mazza, oro: Gigliotti Arianna, argento; De Fazio Mattia, bronzo.

Sono estremamente orgoglioso – ha dichiarato il maestro, Vincenzo Ruberto – non solo e soltanto per i podi conquistati, ma per aver constatato tecnicamente e mentalmente, il recupero e la buona concentrazione dei ragazzi.

Dopo un lungo periodo di pausa, scelto per dare agli allievi il necessario riposo fisico e la tranquillità emotiva – ha continuato, Ruberto – possiamo da oggi, pianificare un percorso che sarà intenso e particolarmente stimolante.

Domenica scorsa ho potuto verificare con un po' di incredulità e affetto, il progresso dei miei allievi che come accade per un genitore, agli occhi di un allenatore, restano sempre bambini pur di fronte ad una celere crescita fisica e caratteriale.

A loro, così come ad ogni atleta non soltanto della mia associazione, auguro di godere non del risultato ma dell'adrenalina della sfida che darà un brivido in più, se affrontata con il sorriso.