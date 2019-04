La Raffaele Lamezia Pallavolo cade a Palmi

Cade in quel di Palmi la Raffaele Lamezia Pallavolo. Partita a senso unico contro la capolista reggina che conquista i 3 punti con un secco 3 a 0. Primo set senza tante emozioni in cui i padroni di casa partono subito forte chiudendo la prima frazione di gioco con un 25-12. Nel secondo set gli ospiti tentano di reagire ma è troppo determinata la squadra di casa: con un 25-17 Palmi si porta sul 2 a 0 parziale. Terzo set che si gioca sulla falsariga del primo con il Lamezia ormai senza stimoli: ne approfitta Palmi che conquista la terza frazione di gioco con un 25-11 e chiude definitivamente il match. Nella prossima giornata, dopo la sosta per le festività pasquali, il Lamezia ospiterà, sabato 27, la Volley Catania Gupe.

PALLAVOLO FRANCO TIGANO PALMI – RAFFAELE LAMEZIA PALLAVOLO 3-0 (25-12, 25-17, 25-11)

PALMI: Russo, Limberger Neto, Agostini, Illuzzi, Martinez, Laganà, Concolino, Remo, Carbone, Saturnino (L1), De Santis (L2). All.: Polimeni.

LAMEZIA: Notte, Graziano, Citriniti, Mancuso, Morelli, Torchia, Porfida, Paradiso, Procopio, M. Sacco (L). All.: Stella.

ARBITRI: Caronna Andrea (1°) e Mantegna Gabriele (2°).