Il Club Velico Crotone conquista le qualificazioni di Napoli

Il Club Velico Crotone vola alle qualificazioni di Napoli. Un autentico exploit del circolo calabrese allenato da Alessio Frazzitta e Francesco Cozzolino nella regata interzonale (aperta cioè agli atleti del Sud Italia) di Bari ha infatti aperto la strada dello splendido golfo sovrastato dal Vesuvio alla squadra agonistica Optimist ionica a ben sette atleti: Alessandro Cortese, classe 2006, vincitore assoluto della regata; Francesco Balzano, classe 2007, giunto nono; Mauro Ruperto, classe 2004, 14esimo; Alice Ruperto, classe 2005, 15esima; Pierluigi Acton Taccone, classe 2008, 25esimo; Marta Marafioti, classe 2006, 26esima; Giuseppe Gaetano, classe 2007, 27esimo. Mentre per gli altri baby skipper (Melissa Mercuri, classe 2008, Marta La Greca, classe 2007, Angela Lumare, classe 2006, Simone Bubba, classe 2007) hanno completato una prova molto complessa facendo una straordinaria esperienza.

E' importante sottolineare che, dopo il Tognazzi Marine Village del campione del mondo Marco Gradoni e la Fraglia Vela Riva del Lago di Garda, il Club Velico Crotone è il circolo ad aver qualificato il maggior numero di atleti sia in assoluto che in proporzione ai posti disponibili nell'area geografica di riferimento.

La selezione di Napoli si svolgerà dal 27 aprile all'1 maggio. Si tratterà della seconda tappa, prima dell'ultimo step (la seconda qualificazione di Follonica a maggio), di avvicinamento all'obiettivo di tutti i giovani agonisti: la partecipazione ai Campionati Europei e ai Campionati Mondiali che quest'anno si svolgeranno rispettivamente in Francia e ad Antigua. Un traguardo sempre raggiunto dal Club Velico Crotone (con Demetrio Sposato, Andrea Milano, Alessandro Cortese e Alice Ruperto) negli ultimi quattro anni in cui il circolo si è guadagnato la partecipazione alle massime competizioni internazionali, fino al 2018 quando a Cipro Cortese conquistò, con la nazionale allenata da Marcello Meringolo, la medaglia d'argento a squadre.

'Siamo molto contenti - commenta il presidente del Club Velico Crotone Francesco Verri - per il risultato conseguito dalla squadra nel suo complesso oltre che per la vittoria della regata. Il nostro vivaio continua a far bene e ovviamente a divertirsi con una continuità che testimonia di un lavoro quotidiano, serio che comincia con la scuola vela e, se i ragazzi vogliono continuare a praticare questo meraviglioso sport anche d'inverno, e culmina con la partecipazione ai trofei più prestigiosi e alle grandi regate internazionali. Proprio in questi giorni partono del resto i nostri open days al Club e nelle scuole per raccontare e far provare a centinaia di bambini l'ebbrezza della navigazione nel silenzio fra mare e vento'.