La Volley Cosenza è campione provinciale under 14 femminile

E' stato un vero e proprio "clean sheet": 14 partite e 14 vittorie per 3 a 0. Un record che ha consegnato il secondo titolo nei settori giovanili alla Volley Cosenza in due anni. Dopo il titolo provinciale lo scorso anno nell'under 13 3vs3, questa sera è stata la volta dello "scudetto" territoriale della provincia di Cosenza. E come lo scorso anno, anche quest'anno in panchina mister Dario Rovito ha guidato in maniera magistrale le dodici ragazze del roaster rossoblu. Uno straordinario top team che dopo aver dominato il campionato nel suo girone eliminatorio, questa sera ha dapprima regolato in semifinale l'Avolio Volley Castrovillari e poi a seguire la Pallavolo Rossano, che a sua volta aveva superato in semifinale l'Angotti Gioielli San Giovanni in Fiore. E davanti a spalti del Palacus gremiti con una folta presenza di ragazze dei settori giovanili della Volley Cosenza, la regola è stata unica 3 a 0 – 3 a 0. E' un risultato che premia il grande lavoro intrapreso nei settori giovanili dalla Volley Cosenza con uno staff tecnico di primordine. La mission principale della Volley Cosenza sarà quella di forgiare atlete giovani che possano avere un futuro importante nella pallavolo. Questa sera e in tutto il campionato, la nostra giovane compagine è stata superiore sia tecnicamente ma soprattutto fisicamente.

Ripetiamo e ripeteremo sempre alle nostre ragazze che oggi non deve essere un punto di arrivo, bensì un punto di partenza. Se sono cento i gradini da scalare, quello di questa sera è stato il primo. Se si vuole arrivare in alto, ci vuole tanta passione, abnegazione, impegno e lavoro senza mai stancarsi.

Grande soddisfazione ha espresso il presidente della società Dr. Rocco Filippelli, che ha voluto fortemente lo sviluppo di un progetto moderno e innovativo nei settori giovanili della pallavolo femminile a Cosenza. La Volley Cosenza sta costruendo una scuola di pallavolo evoluta con l'intento di creare nell'area urbana di Cosenza un polo giovanile di pallavolo che nulla abbia da invidiare a realtà oggi più avanzate.

Con la vittoria di questa sera, la nostra formazione under 14 accede alle finali regionali. Affronterà in semifinale la vincente della provincia di Reggio Calabria.

Ecco le 12 ragazze della Volley Cosenza campioni territoriali provinciali under 14 femminile: Martina Arnieri (capit.); Verta Maria Francesca; Guido Valeria Sofia, Sonia Caruso; Stella Elisa, Gaia Selvaggi, Giorgia Esposito, Scarpelli Maria Elvira, Papagno Alessia, Lacatus Jada Deusa, Belmonte Alessia.

E sono arrivati graditissimi i complimenti anche dall'allenatore della Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile Davide Mazzanti che ha avuto di recente molte delle nostre ragazze nel raduno del Ragional Day a Soverato.