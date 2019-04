Scherma, calabresi in evidenza nelle ultime gare nazionali Under-14 e Master

Doppio weekend di gare per gli schermidori calabresi che riportano a casa ottimi risultati dalle ultime prove nazionali delle rispettive categorie.

Gli schermidori Under-14 impegnati a Caserta e a Mazzara del Vallo nella 2ª Prova del Gran Prix "Kinder+Sport" ottengono quattro piazzamenti nei primi 16, esattamente come gli spadisti Master impegnati a Foggia nella 6ª Prova del Circuito Nazionale Master.

Nella prova di sciabola Under-14 tenutasi a Mazzara del Vallo spiccano il 7° posto conquistato da Gloria Davoli nella cat. Giovanissime (11 anni) e il 14° di Alessio Piraina nella cat. Maschietti (10 anni). Entrambi in pedana sotto le insegne del Circolo Scherma Lametino.

A Caserta invece si mettono in evidenza gli spadisti del Club Scherma Cosenza con gli splendidi 13° posto di Mattia Urso nella cat. Maschietti (10 anni) e 15° di Francesco Dodaro nella cat. Ragazzi (12 anni). Quest'ultimo in particolare manca l'accesso ai primi 8 per una sola stoccata contro l'atleta che alla fine vincerà la gara.

Sempre per il Club Scherma Cosenza in evidenza anche gli spadisti delle categorie Master che entrano entrambi nei primi 16 classificati della sesta e ultima prova del Circuito Nazionale. Mauro Monteforte è 12° nella categoria 2 (Over-50) e Francesco La Regina è 16° nella categoria 1 (Over-40).

Tutti questi atleti potranno così rappresentare la Calabria nelle finali dei Campionati Italiani di Scherma per le rispettive categorie che si terranno a maggio.