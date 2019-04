Pallavolo: le eccellenze giovanili si giocano il titolo provinciale di Cosenza

Le migliori scuole pallavolistiche del cosentino con le eccellenze giovanili della pallavolo femminile si disputeranno lunedì 8 Aprile il titolo provinciale al Palacus dell'Università della Calabria. La vincitrice del titolo territoriale cosentino accederà alle finali regionali con le vincenti delle altre province calabresi. La squadra campione regionale, poi, accederà alle finali nazionali che si disputeranno dal 14 al 19 maggio a Chioggia – Rosolina. Molte di queste giovanissime under 14 saranno protagoniste in un futuro non lontano sui principali campi regionali e nazionali. Un motivo in più per essere presenti, ma soprattutto per far partecipare bambini e bambine ad assistere ad un grande spettacolo di sport.

Le quattro finaliste, classificatesi ai primi due posti dei due gironi provinciali, sono l'Amaro Bizantino Pallavolo Rossano, l' Avolio Volley Castrovillari, la Volley Cosenza e l' Angotti Gioielli San Giovanni in Fiore.

Il programma delle finali prevede le seguenti partite:

-Semifinale n. 1 : ore 16.00 (Palacus Rende) Volley Cosenza ASD vs Avolio Volley

- Semifinale n. 2 : ore 16.00 (Palestra Liceo Sscientifico "Pitagora" Rende) Angotti Gioielli Volley SGF vs Amaro Bizantino Pallavolo Rossano ASD

- Finale 1° e 2° posto ore 18.30 : (Palacus Rende) Vincente Semifinale n. 1 vs Vincente Semifinale n. 2.

Le gare saranno disputate al meglio dei 3 set su 5 con il sistema del Rally Point System.

La formazione della Volley Cosenza guidata da mister Dario Rovito si è brillantemente comportata nel girone eliminatorio vincendo tutte le partite in programma. Affronterà in semifinale l'Avolio Castrovillari, società di lunga tradizione nei settori giovanili.

Soddisfazione negli ambienti della Volley Cosenza per la partecipazione alle finali. La grande attenzione che la società del presidente Rocco Filippelli, con il coordinamento del Direttore Tecnico Tonino Chirumbolo e con l'enorme impegno dell'intero e qualificato staff tecnico verso i settori giovanili sta producendo rilevanti risultati, riconosciuti sia a livello regionale che fuori regione.