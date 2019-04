Rundays Decathlon il 7 aprile approda a Reggio Calabria

Il Rundays è l'entusiasmante iniziativa promossa da Decathlon Italia che in combinazione vincente con UniReggio Consorzio Universitario Metropolitano viene celebrata a Reggio Calabria. Gli scopi principali di questo contest coincidono con abitudini sane e sportive cioè con lo stile di vita attivo che induce al benessere.

Si tratta di una gara non competitiva aperta a tutti che permette di conoscere la parte più emozionante della città, a ridosso del mare e della zona storica più antica che testimonia la nostra origine greca. Si corre intorno al Lungomare Italo Falcomatà, noto come il chilometro più bello d'Italia, per la definizione data da Gabriele D'Annunzio. Il RUNDAYS è l'evento nazionale che si svolge nei luoghi più belli e turistici d'Italia, per poterne esaltare il valore ambientale e naturalistico, oltre che la valenza di città simbolo d'accoglienza e d'integrazione sociale. Reggio si mostra alla stessa stregua di Vado Ligure, Bologna, Palermo e altre.

UniReggio, dopo avere ospitato la settimana scorsa Claudio Chiappucci campione mondiale di Ciclismo per il WORKSHOP di Fisioterapia tenutosi a Palazzo Alvaro alla presenza di autorità scientifiche e amministrative regionali e comunali, ancora una volta in collaborazione con Decathlon-Gioia Tauro, lancia domenica prossima la sua operazione promozionale della salute e dello sport, stigmatizzando il ruolo di collettore tra la catena internazionale ed il circuito amministrativo urbano.

Il Presidente UniReggio Prof. Paolo Antonio FERRARA, operando un'azione di collegamento tra cittadini e sistema sportivo, si è attivato nell'intento di fare agire il Consorzio universitario come nodo aggregante e leva di spinta costruttiva per la rinascita della Città Metropolitana. In questa occasione, UniReggio, rafforzando il contributo per lo sviluppo culturale, rappresenta la tutta la Città che entra in grande spolvero nella rete nazionale.

Per partecipare alla gara non-competitiva è necessario iscriversi online entro il giorno 5 aprile sulla piattaforma www.eventi.decathlon.it . Presentandosi nella mattina di domenica 7 aprile e dichiarando il proprio nome e cognome presso lo stand Decathlon collocato nelle vicinanze del Lido, il personale preposto consegna a ciascun iscritto il cosiddetto "pacco gara", omaggio che contiene la dotazione utile lungo il percorso: una maglietta colorata, una bibita, una barretta di integratori e un gadget.

Dopo le iscrizioni e le registrazioni alla gara, indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 9:30, la partenza è prevista alle ore 10:00. La gara ha un percorso che in linea di massima si conclude in un'ora e mezza. La partenza del circuito di gara è fissata nella zona della Stazione Lido, spiazzo libero e aperto al pubblico dove si avvia la corsa che va lungo la Via Marina in direzione stazione centrale per poi girare su Via delle Mura Greche, risalire in Via dei Giunchi e ritornare dal marciapiede superiore.

RUNDAYS ed UNIREGGIO invitano tutti a partecipare: famiglie, sportivi e dilettanti, più o meno giovani, perché la ragione del competere non è quella di vincere: i tre iscritti che per primi concluderanno il percorso saranno celebrati vincitori per il piacere di partecipare e correre insieme. Certamente una forma di sport da vivere con entusiasmo nella stagione più bella dell'anno, la primavera.