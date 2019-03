Il grande tennis allo Sport Viilage di Reggio Calabria: domenica l'avvio del tabellone finale

La struttura Sport Village di Catona palcoscenico, da qualche giorno, del grande tennis. Il tabellone del Torneo Open Pre Qualificazioni al BNL d'Italia è entrato nel vivo, e, domenica scatterà la settimana cruciale per individuare chi uscirà vincitore da questo singolare maschile, caratterizzato da un montepremi complessivo di ben 10.880 euro e che garantisce la partecipazione al Torneo di Pre Qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia che si svolgerà dal 4 al 12 maggio a Roma al Foro Italico, evento tra i più seguiti al mondo. I numeri parlano chiaro: ben 74 giocatori di seconda categoria (un record per la nostra regione!) per un totale di 143 partecipanti. Il tabellone finale, dunque, prenderà il via il 31 marzo e terminerà domenica 7 aprile, scandendo la sua agenda con oltre 70 incontri di altissimo livello. Sotto l'egida della Fit, con l'organizzazione scrupolosa del Palextra Club e dell'Accademia del Tennis, lo Sport Village, dunque, sta ospitando momenti molto intensi e sentiti, preparandosi ad accogliere le gare conclusive, nelle quali spiccheranno nomi significativi. Su tutti le quattro teste di serie Alessandro Bega (Sporting Club Selva Alta Associazione Polisportiva Dilettantistica di Milano), Marco Bortolotti (Tc Rungg - Amateursportverein/Dilettantistica di Reggio Emilia), Antonio Massara (Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Match-Ball di Siracusa) e il calabrese Francesco Vilardo (dell'Associazione Sportiva Dilettantistica San Colombano di Cosenza già tesserato per lo Sport Village Catona). "Il torneo, inaugurato lo scorso 24 marzo – fanno sapere dall'organizzazione – ha catalizzato l'attenzione di atleti provenienti da tutta Italia, attestazione di come questo appuntamento sia fortemente interessante per tennisti di un certo calibro, e quanto rappresenti uno step fondamentale nel proprio percorso sportivo ed agonistico.

All'aspetto prettamente tecnico si affianca, poi, la promozione del territorio. I partecipanti, infatti, provengono da ogni regione ed hanno l'opportunità di godere, per diversi giorni, delle bellezze della città e del suo circondario, apprezzando anche l'accoglienza e la disponibilità degli operatori del settore turistico ed enogastronomico. Ciò fortifica l'idea che lo sport, oltre a veicolare messaggi positivi per la formazione sana e consapevole dei ragazzi, riesce a divenire, tramite determinati eventi, uno strumento per creare indotto economico. Ecco perché – concludono gli organizzatori e lo staff dello Sport Village – invitiamo tutti ad assistere alle partite: riteniamo, infatti, che una cornice di pubblico calorosa sia un ulteriore input affinché questi importanti appuntamenti possano essere sempre più presenti nella nostra città!".