Corigliano Rossano (Cs), il 29 marzo l'esibizione di karate con gli studenti dell’ITG ‘Falcone e Borsellino’

Esibizione di Karate per promuovere il benessere psicofisico e presentare l'11° Campionato Italiano Centro Sud. Il Comitato Regionale FIKTA Calabria, in collaborazione con l'ITG "Falcone e Borsellino" dell'area urbana di Corigliano, ha organizzato un'esibizione di Karate che si terrà venerdì 29 marzo 2019, dalle ore 11,00, presso l'Aula Magna dell'ITG in via Santo Emilio, allo scalo.

Tra le finalità associate alla pratica delle arti marziali vi è sicuramente la cura della propria salute, concepita su differenti livelli: fisica, mentale e spirituale. Secondo l'antica tradizione, infatti, le arti marziali classiche differiscono da qualsiasi altro sport (inclusi quelli da combattimento) per quattro principali caratteristiche: marzialità, salute, arte e spiritualità. Da qui la convinta partecipazione dell'Istituto scolastico diretto dal Dirigente ing. Alfonso Costanza, che ha inteso offrire ai propri alunni una straordinaria opportunità per trarre vantaggio dalla disciplina e mettere in atto tutte le buone pratiche sportive e agonistiche.

Per il Comitato Regionale FIKTA Calabria, la manifestazione di venerdì rappresenta la premessa di quella che sarà una grande manifestazione di Karate, prevista per il 6 e 7 aprile 2019 presso il palasport "Brillia" di Corigliano, ossia l'11° Campionato Italiano Centro Sud.

L'evento è aperto all'intera cittadinanza, con ingresso gratuito. L'attività coinvolgerà alcuni alunni dell'ITG "Falcone e Borsellino" coordinati dal referente prof. Mario Cimino.