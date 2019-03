Sconfitta in Sicilia per la Raffaele Lamezia Pallavolo

Sconfitta nella trasferta siciliana per la Raffaele Lamezia Pallavolo. I gialloblu cadono per 3 set a 0 in casa del Letojanni. Un match che ha ben poco da raccontare, con i locali di casa che la fanno da padrone sin dall'inizio. Parte forte, infatti, Letojanni che conquista il primo e il secondo set rispettivamente con un 25-15 e 25-17. Nel terzo set i lametini tentano di dare il tutto per tutti, dando filo da torcere agli avversari, senza però ottenere il risultato sperato: e con il punteggio di 25-22 i padroni di casa conquistano anche la terza frazione di gioco chiudendo definitivamente il match. Quando mancano 6 partite alla fine del campionato, si fa sempre più dura ma non impossibile la situazione della Raffaele Lamezia. I lametini, attualmente fanalino di coda con 6 punti in classifica (salvezza distante 8 punti), dovranno impegnarsi fino all'ultima gara per la lotta salvezza che coinvolge anche ABVT Cosenza e Tonno Callipo Vibo. E domenica prossima, al palasport di San Pietro a Maida, i gialloblu ospiteranno l'Avimec Modica vice capolista.

SAVAM COSTR. VOLLEY LETOJANNI – RAFFAELE LAMEZIA PALLAVOLO 3-0 (25-15, 25-17, 25-22)

LETOJANNI: Schifilliti, Bonsignore, Boscaini, Bertone, Saraceno, Ruggeri (L), Fasanaro, Saglimbene, Tomasello, D'Andrea, Andronico, Mastronardo. All.: G. Bonaccorso.

LAMEZIA: Porfida, Torchia, Paradiso, Sacco (L), Citriniti, Morelli, Notte, Torcasio, Leone, Procopio, Graziano, Bruni, Del Carpio. All.: A. Stella.

ARBITRI: La Mantia Giovanni (1°) e Caltagirone Flavia (2°)