Già arrivati ai Laghi di Sibari i primi canoisti

Sono già arrivati ai Laghi di Sibari, iniziando da subito i loro allenamenti in acqua, i primi canoisti che Domenica 17 Marzo prenderanno parte al campionato regionale open di canoa kayak sui 2.000 metri in K1 e K2. Ad organizzare la manifestazione, l'associazione "Laghi di Sibari", la Federazione italiana di canoa kayak ed il "Canoa kayak club" di Reggio Calabria. A sostenere l'iniziativa, col proprio patrocinio, anche la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il Comune di Cassano e la Lega Navale Italiana. Il campionato, cui si aggiungerà la gara regionale di velocità sui 200 metri in K1, si svolgerà nello specchio d'acqua dello Yachting club ristorante "La Darsena", a partire dalle 10. Per maggiori informazioni, ma pure per formalizzare la propria eventuale iscrizione alla kermesse, è possibile contattare il "Canoa Kayak Club", scrivendo all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Dettagli Creato Venerdì, 15 Marzo 2019 19:12