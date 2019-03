Fase invernale dei Giochi della Gioventù: bene gli Arcieri Club Lido

Gioia Tauro si inchina agli Arcieri Club Lido e qualifica Poerio Piterà Anastasia alla fase nazionale.

Affermazione a tinte rosa quella avuto dalla società catanzarese degli arcieri Club Lido a Gioa Tauro lo scorso week end, infatti la squadra sportiva partecipante alla fase invernale di qualifica del Trofeo Pinocchio giochi della gioventù era tutta al femminile.

Quattro giovani atlete iscritte a altrettante medaglie conquistate dalla società sportiva accompagnata dal Mister Poerio Piterà Edoardo, la quale, come copione sportivo impone, si piazza al primo posto nel medagliere.

Tre ori e un bronzo è il bottino portato a casa dalla giovani atlete della squadra catanzarese Club Lido.

Oro nella Classe ragazze Seconda Media per Comi Desyrè, oro nella Classe Ragazze Prima media per Poerio Piterà Anastasia e oro nella classe Ragazze Giovanissime per Caroleo Roberta. Ulteriore record per Anastasia Poerio Piterà Piterà che segna il tabellino punti con 460 punti su 480 totalizzabili, Bronzo per matricola Demattei Alessia che all'esordio lascia alle sue spalle atlete con qualche esperienza più di lei, la quale, essendo come detto prima all'esordio, tira con una arco scuola e senza mirino.

Soddisfazione viene dal Mister Poerio Piterà Edoardo che ha accompagnato le ragazze all'evento. "sono pienamente soddisfatto e consapevole che il lavoro fatto in società è quello giusto, infatti gli impegni profusi dal settore tecnico del nostro team hanno portato oggi i risultati prefissati" queste le parole e le dichiarazioni del vice societario.

La gara di oggi, aggiunge Poerio Piterà, ha anche segnato la qualificazione alla fase nazionale di Poerio Piterà Anastasia (già vincitrice e campionessa lo scorso anno nella classe giovanissime) nella classe ragazze prima media con il punteggio più alto in gara nel settore femminile, l'affermazione di Roberta e Desyrè sono anche orgoglio per tutto lo staff tecnico coadiuvato anche da Demasi Pasquale che collabora con noi in particolare con la giovane Desyrè.

Il prossimo impegno per i ragazzi sarà anche la fase estiva, aggiunge Poerio Piterà Edoardo, che definirà il quadro completo della squadra regionale per le finali di Venaria Reale del prossimo Luglio 2019.