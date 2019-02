Pallavolo: la Raffaele Lamezia cade a Barcellona Pozzo di Gotto

Cade nella trasferta siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto la Raffaele Lamezia Pallavolo. Una gara molto difficile per i lametini che nonostante ciò nella parte iniziale del match dà parecchio filo da torcere ai padroni di casa. Il primo set se lo aggiudicano, ai vantaggi, i padroni di casa con un 25-23. Stesso risultato ma a parti invertite nel secondo set nel quale gli ospiti rispondono punto su punto agli attacchi avversari. Qui però la determinazione dei lametini viene meno e la Morgan Barcellona ne approfitta per chiudere i giochi conquistando terzo e quarto set con il punteggio schiacciante rispettivamente di 25-12 e 25-14. Un'altra battuta d'arresto per la Raffaele Lamezia che deve subito rimettersi in cammino per l'obiettivo salvezza distante ora 7 punti. Nella prossima giornata, Sabato 9 alle ore 18 presso il Palasport di San Pietro a Maida, i gialloblu lametini ospiteranno Hering Pozzallo in uno degli scontri diretti per la salvezza che coinvolge anche Tonno Callipo VV, Gupe Catania e Cosenza.

WG MORGAN BARCELLONA ME - RAFFAELE LAMEZIA PALLAVOLO 3-1 (25-23, 23-25, 25-12, 25-14)

BARCELLONA: Aiello, Scollo, Filoramo, Cavallaro, Corso, Trificò, Mancuso, Saccà, Princiotta, Accetta, Degli Esposti, Mazza, Mastrolembo (L). All.: A. Caristi.

LAMEZIA: Notte, Graziano, Citriniti, Galiano, Morelli, Torchia, Porfida, Leone, Sacco, Paradiso, Procopio, Bruni, Del Carpio (L). All.: A. Stella.

ARBITRI: Spartà Claudio (1°) e Santangelo Chiara (2°).