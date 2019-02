Scuola di Basket Viola saluta Kevin Pandolfi

La Scuola di Basket Viola ringrazia e saluta l'atleta Kevin Pandolfi.

Il classe 1995 non è più un giocatore del club.

"Dopo una risoluzione consensuale, l'atleta si è accordato sempre in C Silver ma cambiando girone: è un nuovo atleta della compagine isolana del Forio di Ischia militante in Campania.

Pandolfi, ex giocatore di Fabriano, Ceglie e San Filippo era al momento il top scorer della compagine di Coach Barilla".

La società "ringrazia l'atleta per l'impegno profuso e comunica che, da oggi in poi, gli obiettivi legati al campionato senior cambiano e di dirigono al cento per cento verso il basket giovanile.

L'impegno nel massimo campionato regionale continuerà con la medesima voglia di vincere ma con un roster rinnovato con in campo tanti giovani".