Stancati nuovo tecnico della Pirossigeno Città di Cosenza

Dopo il terremoto a seguito della nota sentenza del TFT, torna il sereno, si può dire, in casa Pirossigeno Città di Cosenza. La società è pienamente fiduciosa sull'accoglimento (totale o parziale, che significherebbe lieve penalizzazione, ma non certo la retrocessione all'ultimo posto) del ricorso presentato contro la sopracitata sentenza e, in attesa del pronunciamento, si è rimessa in moto per proseguire la stagione con rinnovate ambizioni. Inibiti (sempre al momento) il presidente Pino Fuoco e il dg Ettore David, il ds Rocco Bossio sta lavorando incessantemente su più fronti (mercato in testa) per raddrizzare le sorti dei rossoblu. Il primo tassello, com'è noto, è stato la scelta di Alessandro Stancati come nuovo allenatore dei Lupi. Il tecnico ha accettato la panchina del Città di Cosenza prima di conoscere la sentenza sul ricorso e questo ha contribuito a far nascere subito un certo feeling tra le parti, che si è poi esteso su numerosi altri aspetti e decisioni. Stancati, tra l'altro, qualora si dovesse presentare la necessità, potrà mettere a disposizione la sua grande esperienza direttamente sul parquet, come del resto è successo nella scorsa gara con l'Hellas Cirò Marina.



"L'investitura ufficiale – ha dichiarato Stancati – mi rende particolarmente orgoglioso e riconoscente nei confronti di questa società che nell'affidarmi questo ruolo ha scelto la continuità di un progetto. Spero - ha concluso Stancati – di ricambiare questa fiducia con i risultati in campo".

Dopo gli arrivi di Stancati, Perri e del bomber Vallone, a breve i rossoblu annunceranno un importante colpo di mercato, già praticamente chiuso dal ds Bossio.