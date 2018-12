I judoka di Scampia si raccontano al Castrovillari Sport Awards

Il ruolo educativo per i giovani e con i giovani, lo sport come occasione di inclusione sociale, in particolare per le zone a rischio emarginazione. La premiazione degli atleti, delle società e dei dirigenti sportivi che si sono distinti nel 2018, organizzata dalla Polisportiva del Pollino - Città di Castrovillari, assume quest'anno un significato particolare e di specifica riflessione sui temi della pratica sportiva.

Castrovillari Sport Awards, in programma domani 29 dicembre alle ore 10.00 presso il Teatro Vittoria di Castrovillari, sarà un grande momento di festa e riflessione che il sodalizio sportivo presieduto da Luigi Filpo ha voluto mettere al centro di un anno ricco di successi importanti che hanno caratterizzato la vita delle società sportive della città del Pollino.

Lo sport può rappresentare un momento di crescita e inclusione sociale importante che deve essere sostenuto, promosso e valorizzato da esperienze significative che siano modello trainante per l'intera società. Attraverso lo sport si impara il senso della fatica, il rispetto degli altri senza differenze di sesso, etnia e religione, si educa alle regole. La storia di Gianni Maddalonni, che a Scampia ha lavorato e continua ad essere momento di stimolo e speranza per tante famiglia in una periferia dimenticata da tutti, è l'esempio illuminante che sarà raccontato nel corso della manifestazione che vedrà al termine la premiazione degli atleti condotta da Luigi Di Dieco. Al dibattito "Sport, crescita e riscatto sociale" parteciperanno Gianni Maddaloni, il maestro di judo di Scampia, Tonino Rocca, selezionatore della nazionale di calcio Under