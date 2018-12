Una mattinata di festa trascorsa insieme alle famiglie dei piccoli atleti che ogni giorno si allenano all'interno del parco più grande della città di Reggio Calabria.

La prima edizione del 'Christmas Challenge', l'evento di Natale del Parco Caserta Sport Village, ha visto protagonista la società A.S. Roma Nuoto, compagna di un lungo viaggio intrapreso circa due anni fa quando l'impianto sportivo riapriva alla città e alla sua gente.

Tutti insieme in un unico grande evento per celebrare il primo anno di vita del settore agonistico di Italica Sport che ad oggi, raggruppa più discipline (nuoto – pallanuoto – nuoto sincronizzato – pattinaggio artistico) sotto un unico simbolo, quello dell'infinita passione.

A festeggiare per primi gli atleti della Italica Sport Pattinaggio artistico che, nella giornata di sabato si sono riuniti, per uno stage formativo.

Il Parco Caserta ha accolto tutti i soci entusiasti per la presenza del roster al completo della Roma Nuoto, tra i più giovani d'Italia con una media di 23 anni ma già di grande esperienza grazie all'acquisto del nazionale montenegrino campione olimpionico Vjekoslav Paskovic e alla partecipazione nelle nazionali giovanili di ben sette atleti.

"Siamo sempre molto contenti di essere qui e di portare la nostra esperienza al servizio dei ragazzi che come noi amano la pallanuoto e in generale lo sport - spiega Nicolò Cristofaro, presidente della A.S. Roma Nuoto - Abbiamo trovato un Parco Caserta in ottima salute, ricco di entusiasmo e di nuove ed originali iniziative sportive come il 'Christmas Challenge'. Il Parco ad oggi è il punto di riferimento dello sport a Reggio Calabria e dobbiamo essere tutti orgogliosi di appartenere ad una realtà così importante per il territorio."

È stata un'occasione di confronto per i tanti ragazzi della pallanuoto che hanno sfidato i campioni della squadra militante nella serie A1 in un continuo botta e risposta.

"E' un'opportunità unica per i nostri ragazzi che ormai si ripete da due anni in occasione delle festività natalizie -spiega il direttore del Parco Caserta Marco Polimeni - Potersi confrontare con una società sportiva che milita in Serie A1 deve essere motivo di orgoglio per il Parco Caserta, per i piccoli atleti e per tutte le famiglie che frequentano l'impianto sportivo. Ringrazio l'intero staff e la A.S. Roma Nuoto per aver partecipato alla prima edizione del 'Christmas Challenge'. Auguro ai tanti ragazzi di 'Italica Sport' di poter arrivare un giorno ai livelli agonistici degli atleti della Roma Nuoto.Ringrazio di vero cuore l'intero staff del Parco e in particolare tutti i tecnici del settore agonistico di Italica Sport per questo primo anno ricco di soddisfazioni".

Un Parco dunque più vivo che mai, dalla mentalità vincente, ha accolto centinaia di famiglie reggine in una manifestazione rivolta esclusivamente a chi, in questi due anni, ha partecipato attivamente alla vita del centro sportivo.

"Ciò che accomuna Italica Sport alla Roma Nuoto è la mentalità vincente e lo spirito di sacrificio ed impegno che ogni giorno è necessario mettere in vasca o in pista per ottenere importanti risultati – spiega il dirigente della Roma Nuoto Luigi Grossi - Vedo già negli occhi dei piccoli atleti di Italica quella giusta grinta e cattiveria agonistica necessaria al raggiungimento dei primi traguardi sportivi".

Presente all'evento anche l'assessore della Regione Calabria con delega allo sport Giovani Nucera visibilmente soddisfatto per il clima di entusiasmo trasmesso all'interno del Parco.