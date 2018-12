Successo all’auditorium Casalinuovo per la terza edizione del Galà di Danza Città di Catanzaro

Dare merito e visibilità all'universo danzante calabrese. Con questa finalità anche quest'anno il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) - Comitato provinciale di Catanzaro, nelle persone del suo presidente Francesco De Nardo e dei competenti del direttivo, Sergio Servidone e Antonio Caira, ha organizzato nel capoluogo, presso l'auditorium Casalinuovo, il Galà di Danza Città di Catanzaro.

Svoltasi sabato, 15 dicembre 2018, la manifestazione di danza, giunta alla sua terza edizione, ha registrato ancora una volta un grande successo. Diverse sono state le associazioni sportive affiliate CSEN: Royal Ballet, New Compagnia Danza Luisa Squillacioti, Taichi Calabria, Nuova Ariadne, Team Donato, Mastyle, New Salus, Balli e Balli, Kung Fu Calabria, Fit StyLe, che hanno accolto l'invito dell'Ente di promozione sportiva intrattenendo il pubblico con tante performance.

Divertimento, adrenalina, passione sono stati gli ingredienti della terza edizione del Galà di Danza, in cui non sono mancati momenti canori. Tre ore di spettacolo che, con le svariate esibizioni messe in scena da 250 ballerini di diverse generazioni e presentate da Francesco Paonessa, hanno offerto una fotografia del mondo della danza calabrese ricco di talenti e regalato alla platea momenti di pura emozione.

"Il Galà di Danza Città di Catanzaro rappresenta – ha dichiarato il presidente del CSEN Comitato provinciale di Catanzaro, Francesco De Nardo - un appuntamento che si prefigge una finalità puramente promozionale e non competitiva. Si pone a chiusura dell'anno solare e al contempo apre l'anno sportivo, dando, dunque, il via a tutte le competizioni che si svolgeranno da gennaio in poi. Fra queste, - ha spiegato De Nardo - il 27 febbraio 2019 vi sarà il concorso Open Dance, che l'anno scorso, presso il teatro Politeama di Catanzaro, ha avuto un grande successo con oltre novecento partecipanti e oltre mille e cinquecento persone in platea. Poi, sono previste altre manifestazioni a cura del settore CSEN Danza, nelle persone dei maestri Luigi Papaleo e Pino Tarantino, fra cui ricordiamo il Trofeo New Hollywood Dance, che si svolgerà in due tappe tra fine gennaio e inizio febbraio, una a Lamezia Terme e l'altra a Vibo Valentia. Sarà un appuntamento di grande lustro, - ha concluso - poiché in genere vede la partecipazione di oltre mille e cinquecento ballerini in due tornate".

Dunque, l'impegno del CSEN nella valorizzazione della danza e dei danzatori si riconferma ogni anno. E si è riconfermato anche con il Galà di Danza, manifestazione ben riuscita anche grazie alla collaborazione di +Watt, Naturium, Body Evolution e Visa Sport.