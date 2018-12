Doppio colpo per Italica Sport. Nuoto e pallanuoto protagoniste nel weekend

L'Italica Sport fa il bis e colleziona un successo dietro l'altro. Nell'ultimo weekend gli atleti del Parco Caserta Sport Village hanno ottenuto importanti vittorie nelle due manifestazioni sportive di nuoto e pallanuoto che hanno coinvolto decine di società provenienti dall'intera regione.

E' toccato prima agli atleti di Italica Sport Nuoto (propaganda, esordienti C, esordienti B ed esordienti A) competere con i coetanei di altre realtà sportive nel V Memorial Bartolo Furfaro organizzato dall'Asi Calabria Nuoto alternando le gare all'interno della piscina dell'Apan (sabato 1) e del Parco Caserta Sport Village (domenica 2 dicembre).

In vasca oltre 300 atleti tra cui anche i ragazzi dell'Italica Sport Nuoto che hanno conquistato il 4° posto tra 9 società partecipanti al Torneo Propaganda.

"Alleno i ragazzi da poco più di due mesi e hanno già dimostrato, in questa prima competizione, una gran voglia di crescita – spiega l'allenatore FIN di primo livello Domenico Garritano – Ben 16 atleti, dai 7 agli 11 anni, hanno partecipato a questa importante manifestazione. Sono ancora piccoli fisicamente ma in acqua dimostrano di essere già molto maturi. Si allenano quotidianamente con tanto spirito di sacrificio. In questo momento però il divertimento rimane per noi, il primo vero obiettivo. Gare come quella del Trofeo Bartolo – conclude Domenico Garritano - fanno esperienza e servono da stimolo per la partecipazione a competizioni ancora più importanti come quelle FIN".

Ilaria Fotia e Gabriele Iaria hanno ottenuto il primo gradino del podio rispettivamente nei 50 metri rana e nei 50 metri dorso. L'obiettivo è dunque quello di partecipare alle prime gare FIN, in programma a metà dicembre che prevedono batterie da 50 metri.

Weekend più che positivo anche per l'Italica Sport Pallanuoto. Domenica 2 dicembre la squadra guidata dall'allenatore Giacomo Mannino ha sfidato tre importanti squadre della Calabria al quadrangolare di pallanuoto presso la Piscina Comunale di Vibo Valentia - Hipponion Nuoto. Un'occasione per testare i giovani atleti under 13 in vista dei prossimi impegni agonistici. L'Italica Sport Pallanuoto non ha risparmiato nessuno battendo tutte le avversarie.

"Il torneo rappresentava una tappa di avvicinamento ai campionati ufficiali – spiega Giacomo Mannino – E' stata una bella occasione di confronto, una delle tante manifestazioni a livello regionale che le società organizzano per far crescere i ragazzi. Il risultato ci rende orgogliosi ma quello che più conta è la grande carica ed energia che hanno messo in acqua i miei ragazzi. Hanno capito che attraverso l'applicazione, la fatica e la costanza negli allenamenti si ottengono importanti risultati. Oggi raccogliamo i frutti di un anno intero di lavoro in cui abbiamo reclutato tanti atleti. Il movimento della pallanuoto all'interno del Parco Caserta è in netta crescita. Siamo fiduciosi per il futuro – conclude Giacomo Mannino - Era importante ottenere i primi risultati che ci consentono di coinvolgere sempre più ragazzi".

I successi del weekend dimostrano come i ragazzi possano competere con tutte le realtà sportive calabresi.

Adesso è il momento di fare sul serio e di gareggiare in manifestazioni ufficiali FIN. Lo staff del Parco Caserta Sport Village non può che essere soddisfatto per aver portato a casa un 'doppio colpo' a distanza di un solo anno dalla presentazione della realtà sportiva agonistica di Italica Sport.