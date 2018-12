Il Centro Taekwondo Corigliano trionfa a Catanzaro

Un successo, in termini di partecipazione ed entusiasmo, che ha visto premiare, ancora una volta, il Centro Taekwondo Corigliano diretto dai maestri Cosimo e Pino Bonifiglio. È quello registrato ieri, presso il Pala Sant'Elia di Catanzaro, nell'ambito del Torneo Interregionale Calabria Es A/B Cad. B.

Numerosi i risultati portati a casa dai giovanissimi atleti del sodalizio coriglianese. 5 Ori (primo posto): Saitta, Federico, Pipieri, Arcidiacono, Bonifiglio; 4 Argenti (secondo posto): Rubino, Alessio, Stamati, Catino; 4 Bronzi (terzo posto): Giustino, Calabrò, Soleti, Spataro. Inoltre, la società cittadina ha conseguito il secondo posto del suddetto Torneo Interregionale.

Si tratta di significativi riconoscimenti ottenuti, al pari di tutti i precedenti, grazie al duro impegno e all'amore profuso verso questo sport dai maestri Bonifiglio, capaci di aggregare attorno a loro e alla disciplina del taekwondo numerosi bambini e ragazzi in nome dell'amicizia e della ferrea volontà di conseguire ambiziosi traguardi. Ulteriore pagina positiva, dunque, non solo per gli istruttori ma, più in generale, per l'intera comunità cittadina poiché trattasi di risultati raggiunti sul campo in importanti contesti. Grazie alle numerose vittorie conseguite dagli atleti, il Centro Taekwondo Corigliano si conferma feconda fucina di socialità all'insegna del valore del rispetto, motivo di soddisfazione per le rispettive famiglie che accompagnano con dedizione e non pochi sacrifici tale avvincente percorso intrapreso. Una parabola in perenne evoluzione che premia l'impegno giovanile in nome della sana competizione sportiva.