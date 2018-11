“Little women basketball”: ecco tutte le convocate

E' tutto pronto: domenica 2 Dicembre 2018 inizierà il percorso agonistico legato al progetto "Little Women Basketball".

Il nuovo corso giovanile in rosa riguarda le atlete appartenenti alle annate 2004-2005-2006 in arrivo da tutta la regione riesce a far notizia anche sulla stampa nazionale grazie alla pubblicazione dell'articolo sul Corriere della Sera nella sezione "Buone Notizie".

Al PalaCus di Rende scenderanno in campo le prime quattro gare del campionato in rosa.

Saranno formate cinque squadre con i rispettivi staff che svolgeranno incontri di andate e ritorno.

La macchina organizzativa è formata dal Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi, dalla Dirigente del Comitato regionale Lucia Rossi e dalla coordinatrice Teresa Nicosia.

Lo staff dirigenziale è composto da Paolo Strati, Demetrio Geria, Fabio Lorenzi, Roberto Petronio e Santo Morabito.

Gli allenatori sono Barbara Gemelli, Armando Russo, Anna Fotia, Giorgio Colarullo, Fabio De Rossi, Francesca Ambrogio ed Angelo Salerno.

Gli assistenti, invece, sono Gabriele Barreca,MarcoPensabene, Amalia Irrera e Rita Furfari.

Il preparatore fisico è Valerio Tolomeo.

Ecco la lista delle atlete convocate:

Marta Madafferi, Marta Pisani, Francesca Cangemi, Sharon Raso e Marianna Cangemi per l'Alan Basket Gioia Tauro.

Federica Brigida Pitasi del Pgs Ora Don Bosco.

Maria Francesca Pisano del Basket Rosarno.

Alessia Sgarlato, Giulia Romeo, Gaia Amato, Francesca Correaleed Anastasia Alvaro per l'Ymca Siderno.

Eleonora Labate del Nuovo Basket Soccorso.

Marta Martorano, Simona Sgrò e SoumayaCamara della Vis.

Michela Quattrone,Giulia Maria Tripepi, Giorgia Pia Pellicanò, Luisa Politi, Angela De Angelis, Antonia Marcianò ed Anna Mazurok della Pantera Rosa.

Ilaria Salerno, Sara Baratta, Giorgia Giovinazzo del Pollino.

Danila Nordo, Greta Quattrone, Sofia Silva, Giorgia Muscianese, Silvia Cuccio, Sara Priolo, Silvia Caserta dell'Aquilone.

Sara Centofanti, Silvia Triolo Deborah Onugha, Adriana Maria Idone Cassone ed Erika Serranò della Nuova Jolly.

Silvia Panaro, Caterina Concolino, Mariaelena Pugliese, Annarosa RIzzuti, Maria Teresa Ferraro, Valeria Pia Alfano, Marta Montebello e Federica De Rossi della Centro Basket Catanzaro.

Laura De Rose del Cab Cosenza.

Emma Giacoia della Micromega Cosenza.

Sara Priolo della Cestistica Viola Reggio Calabria.

Liliana Scocchieri, Mariarita Capogrego, Eliana Spilinga,Alissa Romeo e Martina Marzano dell'Eutimo Locri.

Giulia Gilioni, Aurora Maria Campolo del Basket Pellaro

Paola Cristina della Gio 6 Gio Palmi.