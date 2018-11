Volley, cambia data e orario il prossimo impegno casalingo della Conad Lamezia contro BBC Leverano

La sfida contro la BCC Leverano, avversario di grandi battaglie nella scorsa stagione, non si giocherà di sabato sera come originariamente previsto dalla Lega.

Vista la mancanza di altri impianti nei quali giocare la società del presidente Rettura sarà ancora ospite della Tonno Callipo Calabria al Palavalentia, grazie alla disponibilità e alla sensibilità mostrata dal suo presidente Pippo Callipo in questo periodo tanto difficile per il club lametino, ancora senza una casa. Presso l'impianto vibonese sabato sera sarà però di scena la Superlega e la gara tra i giallorossi e i pugliesi è stata quindi rinviata a domenica 18 novembre alle ore 14.00.

