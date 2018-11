Gli esordienti del judo del Cus Cosenza Judo-lotta in gara a L'Aquila

Nei giorni 20 e 21 ottobre 2018 si è disputato a L'Aquila, nel palazzetto dello sport Fiamme Gialle, il X Trofeo internazionale di Judo Città di L'Aquila. Trofeo riservato alla fascia d'età classificata come Esordienti B e gara a punteggio per la classifica della ranking list nazionale. Alla competizione presentati oltre 750 atleti iscritti; quattro gli atleti per il CUS Cosenza Judo, sotto la guida del maestro Metodi Metchkarov.

Grande risultato per l'atleta Andrea Ventimiglia nella categoria di peso +81kg, che conquista con valore il terzo posto e quindi la medaglia di bronzo, effettuando tre splendide vittorie su quattro incontri disputati.

Nella categoria di peso -46 kg, fra i 60 atleti presenti hanno gareggiato due degli atleti del CUS: Diego Sorrentino passa il primo incontro e vince il secondo, cedendo a testa alta la vittoria al suo avversario nel terzoincontro; stessa categoria per l'ateleta Mario Imbrogno che mostra coraggio e determinazione ma viene sconfitto al primo incontro.

Nella categoria di peso -73 kg, Michele Sorrentino affronta una prova molto dura in modo valoroso, ma non riesce a passare il primo incontro.

Con questa competizione di alta qualità ed importanza, dopo il rientro estivo, il maestro Metchkarov riporta sul tappeto di gara la squadra giovanile del CUS Cosenza, con soddisfazione per il buon inizio dell'anno e godendosi questo piccolo bottino, con l'attesa dei prossimi confronti nazionali ed internazionali.