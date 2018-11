Il 10 novembre a Reggio Calabria "Allenamento collettivo" promosso dalla Fidal

Il settore Tecnico del Comitato Regionale Fidal Calabria organizza giorno 10 novembre p.v. un "Allenamento Collettivo", iniziativa volta a sostenere ed affiancare tecnici e atleti della nostra Regione in vista della prossima stagione agonistica. Oltre gli atleti convocati in elenco, l'invito a partecipare è rivolto anche, a tutti coloro che hanno necessità di supporto e sostegno dallo staff tecnico Regionale. Il ritrovo è fissato per le ore 15:30 di sabato 10 novembre, presso il Campo A. Penna di Reggio Calabria. Le sedute di allenamento saranno svolte dai responsabili di settore.

Dettagli Creato Martedì, 06 Novembre 2018 12:24